باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا در مناطق مرکزی، جنوبی و شهرستان‌های گرمی و انگوت، پدیده غالب وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود که طی امشب تا عصر فردا سرعت وزش باد تند تا شدید پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق استان، سرعت وزش باد به ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید. در نتیجه، در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک محلی و خسارت به مبلمان شهری احتمال می‌رود؛ از این رو، توجه به توصیه‌های هشدار سطح زرد (شماره ۳۲) تأکید می‌شود.

او افزود: همچنین از بعدازظهر فردا با تغییر جهت جریانات و عبور موج کوتاهی از استان، ضمن افزایش ابرناکی و کاهش دمای هوا، بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود. فعالیت این سامانه بارشی موقت و زودگذر است و از بعدازظهر فردا تا صبح پنجشنبه (۵ آذر) ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: عمده بارش‌ها غالباً به‌صورت رگبار و رعد و برق و در مناطق شمالی استان، نوار شرقی و برخی مناطق مرکزی استان خواهد بود و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان به‌صورت برف انتظار می‌رود.

کوهی افزود: برای روز‌های پایانی هفته جاری و روز شنبه (۷ آذر) حاکمیت هوای نسبتاً سرد را خواهیم داشت.

منبع: هواشناسی