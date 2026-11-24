باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: امسال حدود ۴۵ هزار و ۲۹۰ مودی مالیاتی با مشارکت در این طرح، محل هزینه‌کرد مالیات خود را برای حمایت از پروژه‌های منتخب تعیین کردند.

به گفته او، مشارکت ۹۶ درصدی مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل هر ۴۸ پروژه معرفی‌شده را فراهم کرد.

پورمختار با اشاره به افزایش استقبال از این طرح افزود: شمار مشارکت‌کنندگان از ۱۴ هزار و ۴۵۶ نفر در سال گذشته به حدود ۴۵ هزار نفر در سال جاری رسید؛ افزایشی که به گفته او، نشان‌دهنده تمایل بیشتر مردم به نقش‌آفرینی مستقیم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین درباره عملکرد دو سال گذشته طرح در استان گفت: در این مدت، بیش از ۳۱ هزار و ۳۶۳ مودی با مشارکت خود، زمینه تأمین یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۹۴ پروژه کوچک و بزرگ را فراهم کردند.

او هدف اصلی طرح «نشان‌دار کردن مالیات» را فراهم کردن امکان انتخاب مستقیم پروژه‌های عمرانی از سوی مودیان دانست و افزود: این طرح علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار، به افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، تقویت اعتماد عمومی و گسترش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی کشور کمک می‌کند.

منبع:امور مالیاتی