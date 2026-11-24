باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳ آذر شاخص کل بورس با افزایش ۲۰۱ هزار و ۶۸۵ واحد در سطح ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شپنا، وبملت و شپدیس سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۵۰ هزار و ۶۲۹ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.