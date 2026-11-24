باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری امروز در آئین افتتاح مجتمع آی سی تی و مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال اردبیل اظهار کرد: این مرکز نیاز به مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد تا مسیر رشد استان در حوزه اقتصاد دیجیتال را تسهیل کند.

او افزود: این ساختمان و مرکز حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با توجه به اولویت، مراحل تکمیلی و پایانی آن در دولت چهاردهم تکمیل شد و امروز به صورت رسمی افتتاح شد.

هاشمی تصریح کرد: این ساختار و مجتمع با نگاه هم‌افزا بین دستگاه‌های مختلف و واحد‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایه مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، مسیر رشد استان اردبیل را پویاتر خواهد کرد.

او درباره هدف از سفر خود به اردبیل، بیان داد: هدف اصلی از سفر، پیگیری مصوبات قبلی و افتتاح پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات این استان است که می‌تواند نقش محوری در رشد و توسعه و ارتقای اقتصاد دیجیتال داشته باشد.

منبع: ارتباطات و فناوری اطلاعات