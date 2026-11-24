باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع دکتر «مهدی گلشنی» عضو فرهنگستان علوم و بنیان‌گذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در مسجد اعظم و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید بر پیکر این چهره ماندگار علمی کشور اقامه نماز کرد.

قرار است پیکر استاد گلشنی در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شود.

زنده‌یاد استاد دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک ایران، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از پیشگامان فلسفه علم در کشور، پس از عمری تلاش و علم اندوزی، ۳۰ آبان در سن ۸۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.