باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - جلال حمه حسنی که در دیدار با نماینده مرم استان در مجلس خبرگان رهبری سخن میگفت اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ،توزیع عادلانه سوخت ، مدیریت مصرف سوخت توسط خود شهروندان و جلوگیری ازسو استفاده افراد سودجواز کارت اضطراری سوخت مجاری عرضه، ازابتدای آبان ماه سال جاری طرح ساماندهی کارت های اضطراری مجاری عرضه دراستان اجرا که خوشبختانه با استقبال و رضایت مندی شهروندان همراه بوده است

وی به اختصاص سهمیه جبرانی برای مشاغل و گروه‌های خاص اشاره کرد و افزود: اختصاص سهمیه به آژانس های مسافربری، خودروهای طرف قرارداد ادارات، شرکتها و تاکسی‌های اینترنتی براساس پیمایش طی شده برنامه ر یزی و اختصاص داده شده است و هیچ گونه نگرانی و کمبودی در حوزه تامین وتوزیع سوخت در استان وجود ندارد .

ماموستا اقبال بهمنی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز طی سخنانی با اشاره به شرایط کشور در ایام اخیر و بروز دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه از برنامه ریزی و اقدامات مطلوب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در زمینه تامین و توزیع فرآورده های نفتی در سطح استان که به بهترین نحو ممکن فرآیند سوخترسانی بدون وقفه و مستمر انجام گرفت قددرانی نمود

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به طرح ساماندهی کارتهای اضطراری و خذف صف های طولانی که در سطح مجاری عرضه استان شکل می گرفت از مدیریت و ساماندهی این طرح که با دریافت گزارشات مردمی با رضایت شهرندان نیز همراه بوده است تشکرو قدردانی کرد.