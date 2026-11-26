باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - اظهارات متفاوت دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران، از اعلام آمادگی برای توافق تا طرح تهدیدهای نظامی، بار دیگر رویکرد دوگانه واشنگتن را در قبال دیپلماسی آشکار کرده است؛ رویکردی که با تأکید تهران بر مذاکره عزتمندانه و رد گفت‌وگو زیر فشار و تهدید روبه‌روست.

از یک سو رئیس‌جمهور آمریکا از تمایل به توافقی دائمی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، احتمال ازسرگیری حملات را منتفی نمی‌داند؛ مواضعی که در کنار تداوم فشار‌های اقتصادی و دریایی علیه ایران، پرسش‌هایی جدی درباره میزان جدیت واشنگتن در مسیر دیپلماسی ایجاد کرده است.

دونالد ترامپ طی روز‌های اخیر چند موضع متفاوت درباره آینده تقابل با ایران مطرح کرده است. او ۱۹ نوامبر اعلام کرد برای تصمیم‌گیری درباره اقدام نظامی جدید عجله‌ای ندارد و بررسی این موضوع را به پس از آغاز سال جدید میلادی موکول کرد. دو روز بعد نیز از تمایل خود برای دستیابی به توافقی دائمی سخن گفت؛ توافقی که به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده شود.

با این حال، ترامپ هم‌زمان مدعی شده است که تهران خواهان توافق است، اما پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی ایران برای واشنگتن قابل قبول نیست. او در اظهاراتی دیگر، ضمن تأکید بر اینکه به دنبال توافقی واقعی است، بار دیگر گزینه نظامی را از محاسبات آمریکا کنار نگذاشت.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آمریکا از یک سو از امکان توافق سخن می‌گوید و از سوی دیگر، فشار اقتصادی و محدودیت‌های دریایی علیه ایران را ادامه می‌دهد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد واشنگتن هنوز نتوانسته است میان مسیر مذاکره و سیاست تهدید، موضعی روشن و باثبات ارائه کند.

دیپلماسی با زبان تهدید؛ تناقضی که اعتماد تهران را دشوار می‌کند

یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی هرگونه توافق میان ایران و آمریکا، سابقه رفتار واشنگتن در روند‌های دیپلماتیک است. تهران بار‌ها تأکید کرده است که مذاکره زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد و از استفاده هم‌زمان از ابزار نظامی و اقتصادی برای تحمیل خواسته‌هایش خودداری کند.

تجربه مذاکرات پیشین نیز برای ایران اهمیت تعیین‌کننده دارد؛ چراکه از نگاه تهران، نمی‌توان از یک طرف درباره توافق و کاهش تنش صحبت کرد و از طرف دیگر، تهدید به حمله نظامی و اعمال فشار‌های جدید را در دستور کار قرار داد. چنین شرایطی نه‌تنها اعتماد لازم برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه هزینه هر توافق احتمالی را نیز افزایش می‌دهد.

اظهارات ترامپ درباره تعویق تصمیم نظامی تا سال آینده، در کنار تأکید او بر امکان توافق، می‌تواند نشانه‌ای از باز ماندن مسیر‌های مختلف در محاسبات واشنگتن باشد؛ اما این موضوع به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری اراده‌ای قطعی برای حل‌وفصل اختلافات نیست. به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از موضعی سخن می‌گوید که در آن، توافق مطلوب واشنگتن معیار اصلی ارزیابی مذاکرات است، بدون آنکه به‌طور روشن از تضمین‌های مورد مطالبه ایران سخن بگوید.

در همین حال، تداوم فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های دریایی نیز با ادعای آمادگی برای توافق در تعارض قرار دارد. مذاکره‌ای که قرار است به کاهش تنش منجر شود، نمی‌تواند صرفاً به معنای پذیرش خواسته‌های یک طرف باشد. هر توافق پایدار باید منافع و حقوق دو طرف را در نظر بگیرد و از ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از تکرار بدعهدی برخوردار باشد.

شروط روشن ایران؛ توافق بدون تضمین و رفع فشار‌ها پذیرفتنی نیست

در مقابل مواضع متغیر واشنگتن، مقام‌های ایرانی بر چارچوب مشخصی برای پایان دادن به تقابل و بازگشت به مسیر دیپلماسی تأکید کرده‌اند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ۲۰ نوامبر اعلام کرد پیام‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان از طریق واسطه‌ها مبادله می‌شود و ایران به دنبال توافقی است که از تکرار جنگ جلوگیری کند. او همچنین بر ضرورت اطمینان از جدیت طرف آمریکایی پیش از ورود به مراحل بعدی مذاکرات تأکید کرد.

این موضع نشان می‌دهد تهران اصل دیپلماسی را کنار نگذاشته، اما مذاکره را نیز جدا از شرایط امنیتی و اقتصادی کشور نمی‌داند. از نگاه ایران، توافق زمانی معنا پیدا می‌کند که به توقف درگیری‌ها، رفع محاصره دریایی، کاهش فشار‌های اقتصادی و دسترسی به دارایی‌های مسدودشده منجر شود و در عین حال، حقوق قانونی کشور را تضمین کند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ۲۳ نوامبر نیز با اشاره به شروط هفت‌گانه ایران تأکید کرد این شروط حقوق مشروع ملت ایران است و تهران در برابر تهدید و فشار از آنها عقب‌نشینی نخواهد کرد. او همچنین تصریح کرد که ایران برای مقابله با محاصره دریایی آمریکا از ابزار‌های مختلف استفاده خواهد کرد و چنین اقدامی را تعرض به حقوق کشور دانست.

در چارچوب پیشنهاد ایران، پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده از جمله محور‌های اصلی برای بازگشت به روند توافق است. تهران همچنین اعلام کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر، امکان اجرای سریع ترتیبات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها وجود دارد. این پیشنهاد‌ها نشان می‌دهد ایران صرفاً به بیان مخالفت با فشار‌های آمریکا بسنده نکرده و برای خروج از وضعیت تقابل، چارچوبی مشخص ارائه داده است.

نکته مهم در این میان آن است که اختلاف تهران و واشنگتن تنها به موضوع هسته‌ای محدود نیست؛ بلکه مسئله تحریم‌ها، امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی، توقف اقدامات نظامی و تضمین پایبندی به توافق نیز در شکل‌گیری هر تفاهمی نقش دارد. بنابراین، تقلیل همه اختلافات به یک مطالبه هسته‌ای، نمی‌تواند تصویری کامل از موانع موجود ارائه کند.

از سوی دیگر، ادامه تنش‌ها فقط دو طرف را درگیر نمی‌کند. امنیت مسیر‌های تجاری و انرژی، ثبات کشور‌های منطقه و هزینه‌های اقتصادی ناشی از درگیری، همگی از پیامد‌های مستقیم تداوم وضعیت کنونی هستند. به همین دلیل، هر ابتکار دیپلماتیکی که بتواند به توقف درگیری و ایجاد سازوکار پایدار برای حل اختلافات منجر شود، از اهمیت منطقه‌ای برخوردار است.

در مجموع، پیام‌های متغیر ترامپ هنوز پاسخ روشنی به پرسش اصلی نداده است که آیا واشنگتن آماده پذیرش یک توافق متوازن است یا همچنان می‌خواهد از مذاکره به‌عنوان ابزاری برای افزایش فشار استفاده کند، و پاسخ این پرسش نه در اظهارات مقطعی، بلکه در اقدام عملی آمریکا برای توقف تهدیدها، پایان دادن به فشار‌های یک‌جانبه و احترام به حقوق ایران مشخص خواهد شد.

موضع تهران نیز بر همین مبنا روشن است؛ دیپلماسی همچنان یک مسیر قابل پیگیری است، اما توافقی که زیر سایه تهدید نظامی و بدون تضمین‌های لازم شکل بگیرد، نمی‌تواند مبنای صلحی پایدار باشد.