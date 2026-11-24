باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۱ میلیون تومان
|ربع سکه
|۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان