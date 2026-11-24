باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- چهارمین آئین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این آئین سیمایی، وزیر علوم با اشاره به اهمیت میراث علمی و فرهنگی اساتید، تأکید کرد که علاوه بر آثار علمی نظیر کتاب‌ها و مقالات، تربیت شاگردان و انتقال دانش به نسل‌های آینده، مهم‌ترین میراث یک استاد محسوب می‌شود.

وی با یادآوری نقش تاریخی شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شیخ مفید و شاگردان وی، بر نقش ماندگار تربیت شاگردان در تاریخ اندیشه و دانش تأکید کرد.

سیمایی صراف در ادامه به بررسی سیاست‌گذاری‌های آموزش عالی پرداخت و با اشاره به وجود نوعی عدم تعادل میان «آموزش» و «پژوهش» در دو دهه گذشته، اظهار داشت: در حالی که توجه گسترده‌ای به بخش پژوهش صورت گرفته، به نظر می‌رسد این تمرکز موجب غفلت نسبی از بخش آموزش شده و این حوزه در برخی موارد به عنوان مسئله‌ای ثانویه تلقی شده است.

وی افزود: در راستای اصلاح این روند، تلاش شده است تا با طراحی برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف، ضمن اصلاح سیاست‌های ارتقای استادان، آموزش نیز به جایگاه شایسته خود بازگردانده شود.

وزیر علوم با اشاره به لزوم ایجاد مسیرهای مستقل برای ارتقای اساتید در حوزه آموزش، تصریح کرد: ارتقای استادان نباید صرفاً به فعالیت‌های پژوهشی محدود شود؛ بلکه باید ساختارهای ارزیابی و ارتقا به‌گونه‌ای طراحی شوند که استادانی که در حوزه آموزش سرآمد هستند، مسیر مستقلی برای پیشرفت داشته باشند.

وی همچنین بر اهمیت ارتباط انسانی میان استاد و دانشجو تأکید کرد و گفت: فناوری و پلتفرم‌های آموزشی اگرچه می‌توانند در انتقال محتوا نقش داشته باشند، اما هرگز نمی‌توانند جایگزین معلم شوند؛ چراکه نقش اصلی معلم، برقراری ارتباط انسانی و درک دغدغه‌ها و شرایط دانشجویان است.

سیمایی صراف در پایان، بر ضرورت تربیت انسان‌های فرهیخته و وارسته در کنار کسب تخصص تأکید کرد و گفت: آموزش، قلب تپنده دانشگاه است و تضعیف این رکن اساسی می‌تواند بر پویایی و اثربخشی سایر بخش‌های دانشگاهی تأثیر منفی بگذارد.