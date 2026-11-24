باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اظهار داشت: استاندار اردبیل، اولین استانداری است که سه بار موضوعات ارتباطی را در تهران پیگیری کرده و ما دومین سفر خود را به این استان انجام دادیم تا شاهد پیشرفت اجرایی در مصوبات سفر اول باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در سایه این پیگیری‌ها پروژه‌ای نظیر مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل به ثمر نشست و ما امروز شاهد بهره‌برداری از این ساختمان به عنوان مجتمع کامل زیرمجموعه فناوری‌های جدید هستیم.

هاشمی افزود: به سرعت پروژه‌های نیمه تمام وزارتخانه به سرعت در حال انجام است و ما شرایط خوبی را به رغم وضعیت جنگی و تحریم‌ها در تزریق منابع و اعتبارات با هدف تشکیل این پروژه‌ها شاهد و ناظر هستیم.

وی تکمیل ساختمان ICT اردبیل را به عنوان مجتمع کامل یادآور شد و گفت: احداث این ساختمان از سال ۹۶ با تلاش و پیگیری مرحوم رزمی آغاز شد و ما بعد از گذشت یک دهه شاهد تکمیل و افتتاح این پروژه هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی این مجتمع را در دولت چهاردهم تحویل گرفتیم و بعد از گذشت ۱۰ سال این فضا آماده بهره‌برداری شده است.

هاشمی عنوان کرد: در این مجتمع تمامی زیربخش‌های ارتباطات و فناوری مستقر خواهند شد تا شرایط بهتری را برای کمک به توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین شاهد باشیم.

وی ادامه داد: امروزه زیست بدون فناوری و دیجیتال امکان پذیر نیست و ما باید از همه ظرفیت‌ها بیشترین بهره را ببریم تا شاهد یک حرکت بی‌نظیر در تقویت و توسعه فناوری‌های جدید باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه طرح‌های مرتبط با ارتباطات، زیرساخت‌ها و فیبرنوری در کنار ایجاد سایت‌های جدید در مناطق شهری و روستایی اشاره کرده گفت: در تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار قرار است کیفیت ارتباطات و فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه در استان اردبیل ۴۰۰ روستا تاکنون ۲۰۲ روستا از زیرساخت ارتباطی مناسب بهره‌مند شدند.

هاشمی گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه قرار است تمامی روستا‌ها به این زیرساخت مجهز شوند و شرایط بهتری را در توسعه و تقویت اقتصاد دیجیتال شاهد باشیم.

وی عنوان کرد: در استان اردبیل تلاش خواهیم کرد تا مرکز فاوا و دیتاسنتر راه اندازی شود که در این زمینه کمک‌های لازم را انجام خواهیم داد تا امکانات مورد نیاز به صورت مطلوب فراهم آید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در توسعه سایت‌های ارتباطی ما با مشکل تامین برق و محیط زیست رو‌به‌رو هستیم که به عنوان موانع جدی هستند ولی با حل این مشکلات و موانع سعی بر تقویت ارتباطات بهتر خواهد بود.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: در کنار تکمیل فیبر نوری در این استان تکمیل ذینفع به عنوان زیرساخت اصلی مورد توجه است تا ما بتوانیم با شفافیت و پاسخگویی واقعی همه مردم را از این امکانات بهره‌مند کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تایید هویتی افراد با کد ملی، هویت زمین و تعیین تکلیف اراضی نیز بسیار مهم است که در قالب طرح ذینفع این موضوع با ارائه کد پستی فراهم می‌آید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در استان اردبیل تا ۸۰ درصد ارائه کد پستی و طرح ذینفع اجرایی و عملیاتی شده و همچنان توسعه این زیرساخت‌ها را به عنوان اصلی‌ترین کار و مهمترین ماموریت وزارت ارتباطات در حال انجام است.