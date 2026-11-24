باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - حسن گلی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اخبار منتشرشده درباره حرکت نفتکش‌های ایرانی اظهار کرد: تاکنون خبر رسمی درباره حرکت این کشتی‌ها منتشر نشده، اما برخی گزارش‌ها از آماده‌سازی یا حرکت آنها حکایت دارد.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است، اراده جمهوری اسلامی ایران برای تغییر شرایط موجود و پایان دادن به محاصره دریایی است. ایران تصمیم گرفته به جای تحمل فشار‌های ناشی از محاصره، هزینه ادامه این وضعیت را به طرف مقابل تحمیل کند؛ بنابراین حرکت نفتکش‌ها یا حتی هشدار درباره آنها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد تهران باشد.

وی تهدید‌های مکرر آمریکا را نشانه قدرت واشنگتن ندانست و افزود: این تهدید‌ها بیش از آنکه نشان‌دهنده دست برتر آمریکا باشد، از بن‌بست این کشور در مواجهه با ایران حکایت دارد. فضاسازی رسانه‌ای درباره سد‌های ایران و تلاش برای ارتباط دادن آنها با توان موشکی کشور نیز می‌تواند با هدف آماده‌سازی افکار عمومی برای توجیه حمله احتمالی به زیرساخت‌های حیاتی انجام شود.

گلی افزود: آمریکا در آغاز جنگ خود را بی‌نیاز از اقناع افکار عمومی می‌دانست، اما اکنون برای ادامه تقابل به توجیه افکار عمومی داخلی و جهانی نیاز دارد و هم‌زمان می‌کوشد با تهدید زیرساخت‌ها بر محاسبات ایران اثر بگذارد.

حمله به سد‌ها و زیرساخت‌های آبی با حقوق بین‌الملل در تضاد است

گلی با اشاره به جایگاه حقوقی سدها، منابع آبی و آب‌شیرین‌کن‌ها تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، حمله به تأسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، ممنوع است. سد‌ها نیز به دلیل برخورداری از نیرو‌های خطرناک، مشمول حمایت‌های ماده ۵۶ همین پروتکل می‌شوند.

به گفته وی، حقوق بین‌الملل در عمل به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و تجربه غزه نشان داده است که اقدامات نهاد‌های حقوقی بین‌المللی به‌تنهایی توان بازدارندگی کافی ندارد. از این رو، حقوقدانان، دانشگاهیان و رسانه‌ها باید ابعاد حقوقی چنین تهدید‌هایی و هزینه‌های احتمالی آن را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه مذاکره برای آمریکا بیشتر کارکردی تاکتیکی دارد، گفت: واشنگتن از مذاکره برای خرید زمان، مدیریت افکار عمومی و اثرگذاری بر محاسبات طرف مقابل استفاده می‌کند و حمله به ایران در جریان مذاکرات نیز مؤید همین رویکرد است. هم‌زمانی دعوت به مذاکره و طرح تهدیدها، بخشی از تلاش آمریکا برای وادار کردن تهران به عقب‌نشینی است.

وی با اشاره به پیامد‌های حضور پایگاه‌های آمریکایی در کشور‌های منطقه افزود: کشور‌های منطقه با تجربه تحولات اخیر دریافته‌اند که این پایگاه‌ها امنیت آنها را تضمین نکرده‌اند و درگیری‌ها می‌تواند به سرزمین اصلی، اقتصاد و معیشت مردمشان آسیب بزند. به گفته گلی، کشور‌های منطقه باید به جای نگاه مقطعی به جلوگیری از جنگ، به سمت شکل‌گیری امنیت پایدار بدون حضور نیرو‌های فرامنطقه‌ای و فراهم کردن زمینه خروج آمریکا از منطقه حرکت کنند.

قدرت ایران بر سه ضلع نظامی، ژئوپولیتیک و مردمی استوار است

گلی با اشاره به ضرورت جلوگیری از غافلگیری نظامی اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران بر سه ضلع توان نظامی، موشکی و پهپادی، موقعیت ژئوپولیتیک به‌ویژه در تنگه هرمز و باب‌المندب و همراهی جبهه مقاومت استوار است. توان دفاعی و ظرفیت تولید موشکی کشور در کنار موقعیت راهبردی ایران و حضور مردم، مؤلفه‌های اصلی بازدارندگی را شکل می‌دهند.

وی مهم‌ترین مؤلفه در شرایط کنونی را افزایش تاب‌آوری مردم دانست و افزود: تصمیم‌های ناهماهنگ و اظهارنظر‌های متناقض درباره موضوعاتی مانند سهمیه‌بندی نان و بنزین می‌تواند به اعتماد عمومی و تحمل مردم آسیب بزند. دولت باید در کنار نیرو‌های مسلح و سایر بخش‌های نظام، توان خود را بر تقویت تاب‌آوری روانی و معیشتی مردم متمرکز کند.

گلی تأکید کرد: دشمن با تهدید‌های رسانه‌ای و فشار‌های اقتصادی در پی فرسایش تاب‌آوری جامعه است؛ بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و پرهیز از اقدامات غیرضروری، مانع وارد شدن خدشه به این سرمایه اجتماعی شود. حفظ همراهی مردم در کنار آمادگی دفاعی و ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران می‌تواند محاسبات دشمن را با شکست مواجه کند و زمینه عقب‌نشینی آن را فراهم سازد.