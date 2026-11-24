باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- نشست خبری رئیس سازمان بسیج فرهنگیان ظهر امروز برگزار شد.

در این نشست سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان با اشاره به میراث ارزشمند رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر، نقش معلم را فراتر از یک شغل، به‌عنوان عامل اصلی ساخت هویت نسل‌های آینده توصیف کرد.

وی با یادآوری رهنمودهای مقام معظم رهبری، از جمله تأکید ایشان بر اینکه «تشکیل هویت نسل جدید به دست معلم است»، بر این نکته پافشاری کرد که معلمان، ستون‌های تمدن نوین و سازندگان آینده کشور هستند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان در ادامه با تحلیل نقش بسیج در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد:حضور بسیج در حوزه‌هایی نظیر صنعت، سلامت، امنیت و به‌ویژه تعلیم و تربیت، ماهیتی متفاوت و تکمیلی دارد.

وی افزود: وقتی بسیج در عرصه تعلیم و تربیت حضور می‌یابد، باید بر پایه مفاهیم عمیق و انتظارات نظام حرکت کند تا بتواند در ساخت نسل آینده نقش‌آفرینی واقعی داشته باشد.

صدیقی با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، موفقیت‌های کشور را مرهون مشارکت فعال مردم در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: هر جا توانسته‌ایم عرصه‌های نقش‌آفرینی را برای مردم دغدغه‌مند فراهم کنیم، توانسته‌ایم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با تأکید بر مأموریت سازمان بسیج فرهنگیان، تصریح کرد: تلاش اصلی این مجموعه بر آن است تا با فراهم کردن زیرساخت‌ها و عرصه‌های مناسب، امکان ایفای نقش برای نیروهای دغدغه‌مند در حوزه آموزش و پرورش را تسهیل کند تا بتوان از ظرفیت‌های انسانی برای حل مسائل جامعه و تعالی ایران عزیز بهره جست.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان با اشاره به پتانسیل‌های موجود در حوزه «دیپلماسی آموزشی»، این حوزه را یکی از عرصه‌های جدی و با ظرفیت بالا دانست که نیاز به تعریف دقیق نقش دارد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تجربیات ارزشمند ایران در زمینه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی در دهه‌های اخیر، باید تلاش کرد تا معلمان ما در عرصه‌های بین‌المللی نیز به عنوان الهام‌بخش حضور یابند.

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه شبکه‌های مبعثی و آموزشی اشاره کرد و گفت: ما در توسعه شبکه معلمی گام‌های جدی برداشته‌ایم. با توجه به اینکه بسیج از دل جامعه معلمی برآمده، این یک مزیت راهبردی است که می‌تواند در کنار دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کند.

وی با یادآوری اندیشه‌های شهید مطهری و تأکید بر ضرورت خوانش اندیشه ایشان در میان معلمان، تصریح کرد: تحول بنیادین در آموزش و پرورش بدون مفاهمه با جامعه معلمان امکان‌پذیر نیست. اگر بخواهیم تحولی واقعی داشته باشیم، باید از گفتگو و مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌ها آغاز کنیم، چرا که حذف جامعه معلمی از فرآیند اندیشیدن، یک خطای راهبردی خواهد بود.