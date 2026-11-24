باشگاه خبرنگاران جوان - در پی نفوذ آب باران به ساختمان کتابخانه استاد مجتبی مینوی در ۱۷ آبان ۱۴۰۵، کارشناسان اداره‌کل مرمت و حفاظت سازمان از محل بازدید کردند. آنان وضعیت کتاب‌های آسیب‌دیده، شرایط نگهداری اسناد و اشیای شخصی استاد و بخش‌هایی از ساختمان را بررسی کردند و پیشنهادهای حفاظتی و مرمتی خود را در گزارشی ارائه دادند.

میزان و نوع آسیب به کتاب‌ها

بنا بر برآورد اولیه‌ای که مسئولان سازمان در زمان بازدید اعلام کردند، از مجموعه حدود ۲۵ هزار جلدی کتابخانه، نزدیک به ۹۸ جلد آسیب دیده است. تمام کتاب‌های آسیب‌دیده از آثار چاپی مجموعه‌اند. از این تعداد، حدود ۶۸ جلد آسیب جزئی و ۲۰ جلد آسیب متوسط داشتند. موج‌دارشدن اوراق و جلد، بازشدن بخش‌هایی از صحافی و پخش‌شدن مرکب برخی یادداشت‌های دست‌نویس در کتاب‌های چاپی از موارد ثبت‌شده در گزارش است.

از خشک‌سازی کتاب‌ها تا حفاظت از یادداشت‌های استاد مینوی

مسئولان کتابخانه پس از حادثه، قفسه‌های واقع در مسیر نشت را تخلیه و کتاب‌های آسیب‌دیده را برای خشک‌سازی از دیگر منابع جدا کردند. کارشناسان سازمان گردش هوا در محل را ناکافی ارزیابی کردند و پیشنهاد دادند خشک‌سازی در فضایی با گردش ملایم و غیرمستقیم هوا ادامه یابد و دما، رطوبت و وضعیت اوراق، جلد و صحافی در طول کار بررسی و ثبت شود. ماندگاری رطوبت در کتاب‌ها می‌تواند زمینه رشد کپک را فراهم کند.

کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند کتاب‌ها پس از خشک‌شدن کامل و ارزیابی اولیه، برای بررسی تخصصی به سازمان منتقل شوند تا درباره نیاز هر اثر به پاک‌سازی یا مرمت تصمیم‌گیری شود. در گزارش اداره‌کل مرمت و حفاظت آمده است «کتاب‌های دارای دست‌خط استاد مینوی، پس از ارزیابی اولیه و انجام اقدامات تثبیت‌کننده لازم، در اولویت ارجاع به بخش مرمت فیزیکی قرار گیرند.»

تثبیت مرکب برای حفظ یادداشت‌ها، صاف‌سازی کنترل‌شده اوراق و ترمیم جلد و صحافی از اقداماتی است که کارشناسان متناسب با وضعیت هر کتاب پیشنهاد کرده‌اند.

حفاظت از اسناد و اشیای شخصی استاد مینوی

کارشناسان در جریان بازدید، شرایط نگهداری شماری از اسناد تک‌برگ بزرگ، دست‌نوشته‌ها و اشیای شخصی استاد مینوی را نیز بررسی کردند. برخی اشیا که در کارتن‌های مقوایی نگهداری می‌شدند، نشانه‌هایی از زنگ‌زدگی یا آسیب فیزیکی داشتند. در گزارش پیشنهاد شده است این اشیا فهرست‌برداری و عکاسی شوند، برای هر اثر محفظه‌ای متناسب با جنس و وضعیت آن در نظر گرفته شود و اشیای فلزی زنگ‌زده برای ارزیابی تخصصی به کارشناس مرمت ارجاع شوند.

پایش مخازن، ساخت محفظه‌های حفاظتی و مرمت منابعی مانند نامه‌ها، نقشه‌ها و آلبوم‌های عکس از فعالیت‌های اداره‌کل مرمت و حفاظت سازمان است. برای کتابخانه استاد مینوی نیز پیشنهاد شده است کارشناسان آسیب‌شناسی و آزمایشگاه، دما، رطوبت و روشنایی محل نگهداری منابع را اندازه‌گیری کنند تا شرایط نگهداری کتاب‌ها، اسناد و دست‌نوشته‌ها بر پایه نتایج این بررسی اصلاح شود.

بررسی منشأ نشت و جلوگیری از تکرار حادثه

تجمع آب بین دو ساختمان، وضعیت ناودان و آسیب بخش‌هایی از عایق پشت‌بام از عوامل احتمالی مطرح‌شده در گزارش است. کارشناسان سازمان تعیین مسیر دقیق نفوذ آب را منوط به بررسی مشترک کارشناسان ساختمان و تأسیسات دانسته‌اند. ایمن‌سازی سقف و تجهیزات برقی محدوده آسیب‌دیده، اصلاح مسیر دفع آب و بهبود تهویه نیز از پیشنهادهای گزارش برای جلوگیری از گسترش خسارت و تکرار حادثه است.

منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران