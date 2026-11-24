باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اسپانلو رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با هوشیاری و ورود به‌موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، شهردار و رئیس شورای شهر یکی از شهر‌های استان هنگام دریافت رشوه دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان در قبال انجام کار و وظیفه قانونی در مجموع تقاضای ۶ میلیارد تومان کرده بودند که در زمان دریافت ۲ میلیارد تومان از این مبلغ به‌عنوان پیش‌پرداخت، که در قالب سکه و طلا بود، با ورود حفاظت و اطلاعات دادگستری استان دستگیر شدند.

وی گفت: پرونده این دو متهم در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است و هر دو نفر در حال حاضر بازداشت هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که در برخورد با فساد با افراد در هر مقام و جایگاهی که باشند، خط قرمزی نداریم و قاطعانه برخورد می‌کنیم افزود: مسئول نظام جمهوری اسلامی بایستی عاری از فساد باشد و برای خدمت به این مردم قدرشناس شبانه روز تلاش کند.

وی با بیان این که مسئولیت‌ها امانت است، خاطرنشان کرد: با توجه به دستور اکید ریاست معظم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد هیچ مماشاتی نخواهد شد.

اسپانلو افزود: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش‌های مردم درباره کارچاق کن‌ها و افرادیست که با فریب مردم، وعده پیش بردن پرونده‌های قضایی از مسیر‌های غیرقانونی را دارند.