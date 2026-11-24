باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "یحیی الهی" اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم سرقت و قلع و قمع سارقان، به ویژه سارقان سابقه دار، اجرای طرح شناسایی و دستگیری سارقان با اولویت سرقت از اماکن خصوصی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی از محل وقوع سرقت، سرنخ‌های از دست داشتن چندین سارق سابقه دار در سرقت‌های صورت گرفته بدست آورده و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه آن‌ها اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: تیم‌های عملیاتی از ماموران طی چندین عملیات ضربتی و غافلگیرانه ۱۰ سارق را در این خصوص دستگیر کرده و مقادیر قابل توجهی از اقلام سرقتی را در مخفیگاه‌های متهمان کشف کردند.

سردار "الهی" با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۵۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح استان اعتراف کردند، بیان داشت: ۵ مالخر در این خصوص دستگیر شده و به همراه متهمان در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

منبع:پلیس استان