باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به افزایش تخلفات و کلاهبرداری‌های اینترنتی در آستانه حراج‌های موسوم به جمعه سیاه (بلک‌فرایدی)، از شهروندان خواست پیش از خرید اینترنتی، از واقعی بودن تخفیف‌ها و اعتبار فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ دوم جواد مختاررضایی با اشاره به احتمال درج تخفیف‌های غیرواقعی در برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار کرد: یکی از شگرد‌های احتمالی برخی فروشندگان متخلف، افزایش قیمت کالا در روز‌های منتهی به حراج و سپس درج قیمت قبلی بالاتر در کنار قیمت جدید با عنوان تخفیف است؛ اقدامی که موجب می‌شود خریدار تصور کند کالا را با تخفیف قابل‌توجهی خریداری کرده، در حالی که قیمت نهایی ممکن است با قیمت روز‌های گذشته برابر یا حتی بیشتر باشد.

وی افزود: شهروندان نباید صرفاً به درصد تخفیف یا قیمت خط خورده درج‌شده در آگهی‌ها توجه کنند، بلکه لازم است قیمت نهایی کالا را با در نظر گرفتن مشخصات دقیق محصول، نوع گارانتی و هزینه ارسال، در چند فروشگاه معتبر بررسی و مقایسه کنند.

ضرورت احراز هویت فروشندگان در فضای مجازی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با تأکید بر ضرورت احراز هویت فروشندگان در فضای مجازی بیان کرد: تعداد دنبال‌کنندگان، انتشار تصاویر رضایت مشتریان و استفاده از نام و نشان تجاری فروشگاه‌های شناخته شده، به تنهایی نمی‌تواند نشانه اعتبار یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی باشد و کلاهبرداران ممکن است با ایجاد صفحات جعلی و سوءاستفاده از نام و اعتبار فروشگاه‌های معتبر، کاربران را به پرداخت وجه ترغیب کنند.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده تبلیغات فروشگاه‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی، باید از طریق وب‌سایت رسمی یا شماره تماس معتبر همان مجموعه، اصالت صفحه و صحت پیشنهاد فروش را بررسی کنند. همچنین هرگونه تغییر ناگهانی در شماره کارت یا روش پرداخت فروشنده باید از طریق راه‌های ارتباطی مطمئن و از پیش تأیید شده مورد بررسی قرار گیرد.

هشدار نسبت به پرداخت بیعانه به صفحات و فروشندگان ناشناس

وی با هشدار نسبت به پرداخت بیعانه به صفحات و فروشندگان ناشناس، تصریح کرد: کاربران از واریز وجه برای رزرو کالا به حساب اشخاص ناشناس و انجام پرداخت‌های خارج از بستر‌های معتبر خودداری کنند. تبلیغاتی با مضمون «فرصت محدود»، «فقط تا امشب» و «آخرین موجودی» نیز نباید موجب عجله در تصمیم‌گیری و نادیده گرفتن بررسی‌های امنیتی شود؛ چراکه احتمال عدم ارسال کالا، ارسال کالای تقلبی یا سوءاستفاده از اطلاعات بانکی خریداران وجود دارد.

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت نکات امنیتی هنگام پرداخت اینترنتی گفت: شهروندان برای انجام خرید، شخصاً به وب‌سایت یا اپلیکیشن رسمی فروشگاه مراجعه کنند و از ورود به لینک‌های پرداخت ارسال‌شده از طریق پیامک، پیام‌های خصوصی شبکه‌های اجتماعی و صفحات ناشناس خودداری کنند.

صرف مشاهده واژه شاپرک یا علامت قفل مرورگر، به معنای معتبر بودن درگاه نیست

وی تأکید کرد: هنگام پرداخت اینترنتی، کاربران باید از اصالت درگاه پرداخت اطمینان حاصل کنند و توجه داشته باشند که نشانی دامنه درگاه‌های پرداخت معتبر باید به عبارت shaparak.ir ختم شود. صرف مشاهده واژه شاپرک در بخشی از نشانی اینترنتی یا علامت قفل مرورگر، به معنای معتبر بودن درگاه نیست. همچنین رمز پویای بانکی باید صرفاً در درگاه پرداخت معتبر وارد شود و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد دیگر، حتی اشخاصی که خود را پشتیبان یا مسئول فروشگاه معرفی می‌کنند، قرار نگیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات مشکوک، شهروندان باید در اسرع وقت از طریق بانک نسبت به مسدودسازی کارت بانکی اقدام کنند. همچنین در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز از حساب یا مواجهه با موارد مشکوک به کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را بدون فوت وقت از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش دهند و مستنداتی از قبیل رسید پرداخت، نشانی صفحه و مکاتبات انجام‌شده را برای پیگیری‌های بعدی حفظ کنند.

منبع: پلیس فتا