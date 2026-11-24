باشگاه خبرنگاران جوان - شورا‌های دانش آموزی نهادی در مدارس است که اعضای آن با انتخابات میان دانش آموزان برگزیده می‌شوند. این مراسم با هدف رشد مهارت فردی و اجتماعی، توسعه همکاری در آموزش و پرورش و تعامل و هم‌فکری اولیای دانش‌آموزان و مسئولان در حضور دانش‌آموزان صورت می‌گیرد تا آنها از موضوعات غیر درسی دانش آموزان آگاه شوند. به همین منظور اولین جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه مولوی شهرستان اصفهان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.