باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر روز سه‌شنبه با تشریح اقدامات پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: برخورد با عاملان تیراندازی و دارندگان سلاح غیرمجاز با اجرای طرح‌های هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی در دستور کار پلیس خرمشهر قرار دارد.

وی افزود: در هشت ماه نخست سال جاری، با تلاش ماموران انتظامی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۴۴ فقره تیراندازی در سطح شهرستان کشف و ۷۳ نفر از متهمان و عاملان مرتبط با این حوادث شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در همین مدت، ۵۷ قبضه سلاح جنگی، ۵۱ قبضه سلاح شکاری و ۷۲۳ عدد انواع مهمات مرتبط کشف و ضبط شده است.

رحیمی با تاکید بر تداوم برخورد با عاملان تیراندازی و دارندگان سلاح غیرمجاز بیان کرد: تامین امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب برهم خوردن نظم عمومی و تهدید امنیت جامعه شود، برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز یا تیراندازی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان آبان‌ماه از کشف ۳۵۷ دستگاه استخراج رمزارز دیجیتال غیرمجاز در یکی از انبار‌های شهرستان خرمشهر خبر داده بود.

منبع: پایگاه خبری پلیس