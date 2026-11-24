باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین ظفری، سخنگوی ستاد آرد و نان کشور، با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند آرد و نان در استان‌های مختلف کشور گفت: این طرح در هفت استان به مرحله پایداری رسیده و نتایج اولیه آن از نظر میزان صرفه‌جویی، قابل توجه و امیدوارکننده است.

وی افزود: میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این طرح در استان‌های مختلف متفاوت است، اما نکته مهم این است که منابع صرفه‌جویی‌شده در اختیار خود استان قرار می‌گیرد و به‌صورت متمرکز به ستاد بازگردانده نمی‌شود.

ظفری تصریح کرد: استان‌ها می‌توانند متناسب با نیاز و شرایط خود، سهمیه صرفه‌جویی‌شده را مجدداً میان نانوایی‌ها توزیع کنند و از این طریق، مدیریت و تنظیم توزیع آرد در سطح استان با سهولت و انعطاف بیشتری انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد آرد و نان کشور گفت:افرادی که با کارت‌های اجاره‌ای یا خریدهای نامتعارف موجب هدررفت نان می‌شوند، در انتظار تشکیل پرونده قضایی باشند.

وی افزود:اگرچه با اجرای یک‌هفته‌ای طرح، این تخلفات به شدت کاهش یافته، اما رصد هوشمند متخلفان همچنان ادامه دارد.