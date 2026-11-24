باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع نروژ روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نروژ و اوکراین همکاری‌های خود را در زمینه یک سامانه پدافند هوایی جدید برای مقابله با پهپاد‌ها گسترش خواهند داد.

این وزارتخانه اعلام کرد سامانه پدافند هوایی موسوم به «دسنا» (DESNA) با همکاری شرکت نروژی «کونگسبرگ» و یک شریک اوکراینی توسعه یافته است.

بر اساس این بیانیه، سامانه مذکور که هم‌اکنون نیز مورد استفاده قرار دارد، از موشک‌های پدافند هوایی ساخت اوکراین و واحد‌های پرتاب تشکیل شده است که به سامانه‌های کنترل ساخت شرکت کونگسبرگ متصل هستند؛ سامانه‌هایی که نروژ آنها را به اوکراین اهدا کرده است.

وزارت دفاع نروژ اعلام کرد برنامه کنونی، گسترش استفاده از این سامانه به مناطق بیشتری از اوکراین است، اما جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نکرد.

نیرو‌های روسیه از ماه سپتامبر تقریباً به‌طور مداوم کی‌یف و دیگر شهر‌های اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند. در حمله روز دوشنبه به منطقه‌ای مرکزی در پایتخت، پنج نفر زخمی شدند و حمله روز یکشنبه به شهری در منطقه اطراف کی‌یف نیز به کشته شدن ۱۱ نفر انجامید.

منبع: رویترز