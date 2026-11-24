باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به هدف‌گذاری این مدیریت برای استفاده حداکثری از ظرفیت شالیزار‌ها در افزایش تولید برنج، گفت: کشت مجدد و پرورش رتون با تکیه بر مدیریت منابع آب و توصیه‌های فنی، به‌عنوان راهکاری مکمل در افزایش بهره‌وری زمین و درآمد شالیکاران در دستور کار قرار دارد.

او با تشریح جزئیات عملکرد این دو شیوه کشت، افزود: در کشت مجدد، هزار و ۵۵۰ هکتار از شالیزار‌ها زیر کشت رفت و با متوسط عملکرد ۳ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار، ۵ هزار و ۱۱۷ تن شلتوک تولید شد.

رحیمی ادامه داد: در پرورش رتون نیز ۶۵۰ هکتار برداشت شد که با متوسط عملکرد ۲ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، هزار و ۳۶۵ تن شلتوک به دست آمد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با بیان اینکه مجموع سطح زیر کشت و برداشت این دو شیوه به ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار رسید، گفت: مجموع تولید شلتوک به ۶ هزار و ۵۰۰ تن رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده نقش مؤثر کشت مجدد و رتون در زنجیره تولید برنج شهرستان است.

او در پایان افزود: توسعه این شیوه‌ها، همراه با مدیریت اصولی آب و رعایت توصیه‌های کارشناسی، می‌تواند به افزایش تولید، بهبود درآمد شالیکاران، پایداری اشتغال روستایی و تقویت امنیت غذایی کمک کند؛ از این رو تداوم آموزش و پشتیبانی فنی از کشاورزان در اولویت قرار دارد.