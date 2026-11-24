باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد گزارشی دیرهنگام درباره وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۲۳ مایل دریایی شمال‌شرق شهر خورفکان در امارات متحده عربی دریافت کرده است.

این سازمان توضیح داد یک کشتی حمل محموله‌های فله، هنگام توقف در مقابل بندر دبا، از ناحیه سمت چپ بدنه با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است.

به گفته این سازمان، این برخورد موجب آتش‌سوزی در کشتی شده، اما تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد منتشر نشده است.

آب‌های اطراف امارات، به‌ویژه دریای عمان و محدوده نزدیک به تنگه هرمز، در ماه‌های اخیر شاهد چندین حادثه امنیتی علیه کشتی‌های تجاری بوده‌اند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس پیش‌تر نیز از برخورد پرتابه‌های ناشناس به کشتی‌ها در نزدیکی سواحل امارات خبر داده بود؛ از جمله حادثه‌ای در ۲۱ ژوئیه که یک کشتی در ۱۷ مایل دریایی شرق دبا هدف قرار گرفت و سامانه هدایت آن آسیب دید.

منبع: النشره