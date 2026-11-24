باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست تخصصی با حیدری مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، با تشریح آخرین وضعیت واحد‌های پرورش دام استان و دغدغه‌های تولیدکنندگان، بر اهمیت تامین به موقع و متوازن نهاده‌های دامی به ویژه سبوس گندم تاکید کرد و خواستار اتخاذ راهکار‌های حمایتی و تسهیل فرآیند‌ها در سامانه بازارگاه شد.

او گفت: تامین پایدار نهاده‌های دامی، به ویژه سبوس گندم، نقش مستقیمی در حفظ جمعیت دامی و پایداری تولید دارد و لازم است فرآیند تخصیص و توزیع در سامانه بازارگاه با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان تسهیل شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تامین پایدار نهاده‌های دامی و ساماندهی توزیع سبوس گندم، نقش مستقیمی در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؛ زیرا نهاده، مهم‌ترین عامل هزینه و کیفیت تولید در دامپروری است و تامین به موقع آن ضمن جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده تولید، از کاهش جمعیت دامی و آسیب به معیشت بهره‌برداران جلوگیری می‌کند.

او افزود: ساماندهی توزیع در سامانه بازارگاه نیز با شفاف‌سازی زنجیره توزیع، از واسطه‌گری و رانت جلوگیری کرده و بهره‌وری منابع را ارتقا می‌دهد. از این رو، استمرار هماهنگی میان ستاد و استان، مسیر تحقق اهداف امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی را هموارتر خواهد کرد.