باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این وزارتخانه در دوره جنگ، اظهار کرد: در این ایام، مردم عزیز کشور، نیرو‌های مسلح و همه بخش‌های اقتصادی با ایستادگی و تلاش خود نقش مهمی در حفظ و پایداری کشور ایفا کردند و لازم است از همراهی و حمایت ملت و هدایت‌های رهبر شهید انقلاب قدردانی کنیم.

وی افزود: مدیریت امور، تأمین نیاز‌های کشور، استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و رسیدگی به مسائل اصناف و بازاریان، حاصل تلاش جمعی و کار تیمی در وزارتخانه بود. در این مدت، رئیس‌جمهور نیز به‌صورت مستمر پیگیر گزارش‌ها و روند فعالیت دستگاه‌ها بودند و هدایت امور با هماهنگی مجموعه دولت انجام شد.

وزیر صمت با تأکید بر اینکه شرایط کشور وارد مرحله جدیدی شده و جبهه اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، تصریح کرد: امروز فعالان اقتصادی و به‌ویژه بخش تولید در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و همه دستگاه‌ها باید با درک این شرایط، از نگاه بخشی فاصله بگیرند و صیانت از تولید را یک وظیفه ملی بدانند.

اتابک با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوع تولید در نام‌گذاری سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در تولید همواره مورد تأکید قرار داشته است؛ چراکه تولید ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هر تصمیمی که در هر دستگاه و سازمانی اتخاذ می‌شود، باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تولید باشد، نمی‌توان با نگاه بخشی تصمیم گرفت و از پیامد‌های آن بر زنجیره تولید غافل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: واقعیت این است که منابع کشور در سال جاری محدودتر از سال‌های گذشته شده است، اما باید توجه داشت که این تولید است که برای کشور ارزش افزوده، درآمد مالیاتی، منابع بیمه‌ای و اشتغال ایجاد می‌کند.

وی افزود: اگر تولیدکننده در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار قرار گیرد و ناچار به تعطیلی واحد خود شود، نه‌تنها اشتغال کاهش می‌یابد، بلکه درآمد‌های مالیاتی و بیمه‌ای کشور نیز آسیب می‌بیند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم کنیم که تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و زنجیره تولید کشور دچار وقفه نشود.

اتابک تأکید کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولیدکنندگان با محدودیت گاز و برق مواجه نشوند.

وزیر صمت به آسیب‌های واردشده به صنایع کشور در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در بخش فولاد، سه کارخانه بزرگ کشور مورد اصابت قرار گرفتند، اما با تلاش مجموعه‌های صنعتی و اقدامات مدیریتی و فنی انجام‌شده، بخشی از این واحد‌ها در فاصله کوتاهی به مدار تولید بازگشتند.

وی افزود: روند بازگشت واحد‌های پتروشیمی نیز با سرعت در حال انجام است، هرچند بازگشت کامل ظرفیت‌های فولادی به زمان بیشتری نیاز دارد.

اتابک با تأکید بر اهمیت صنایع فولادی و پتروشیمی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنایع از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور کشور هستند و در همین راستا، در جلسه شورای اقتصاد موضوع تخصیص ۵۰ درصد ارز حاصل از فعالیت این شرکت‌ها برای جبران خسارات و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده مطرح و مقرر شد این موضوع پیگیری شود تا زمینه ادامه فعالیت و اجرای پروژه‌های بازسازی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه تجارت خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی بیان کرد: اطلس تجارت خارجی که با تلاش مجموعه معاونت‌ها و مدیران وزارتخانه تهیه شده، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی توانمندی‌های صادراتی و نیاز‌های وارداتی هر استان است.

وزیر صمت افزود: با استفاده از این اطلس می‌توان مشخص کرد هر استان چه ظرفیت‌هایی برای صادرات دارد، به چه کالا‌ها و مواد اولیه‌ای نیازمند است و چگونه می‌تواند از مزیت‌های جغرافیایی و تجاری خود استفاده کند.

اتابک گفت: برای تأمین مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی، مصوبه‌ای با هدف استفاده از ظرفیت مرز‌های مشترک استان‌های مرزی اخذ شده است تا این استان‌ها بتوانند مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های خود را از مسیر‌های تجاری مرزی، از جمله کولبری و تجارت ملوانی، تأمین کنند.

وی خطاب به مدیران استان‌های مرزی تأکید کرد: لازم است با هماهنگی مرکز، نیاز‌های واقعی تولیدکنندگان شناسایی و از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی برای تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع استفاده شود. باید مسیر‌های تأمین نیاز‌های تولید را تسهیل کنیم.

وزیر صمت به تدوین استراتژی صنعتی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: استراتژی صنعتی با تلاش همکاران و مشارکت مجموعه مدیران تدوین شده و رویکرد آن مأموریت‌محور و متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر استان است.

وی افزود: اگر تخصیص منابع و حمایت از طرح‌های صنعتی بر اساس این راهبرد و ظرفیت‌های واقعی استان‌ها انجام شود، می‌توانیم در زمینه توسعه صنعتی، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.

اتابک با اهتمام به ضرورت تقویت اختیارات مدیران استانی گفت: در شرایط فعلی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها یک ضرورت است، اما این اختیارات باید با مسئولیت‌پذیری، دقت و نظارت همراه باشد.

وی تاکید کرد: اختیاراتی که به استان‌ها واگذار شده، باید در همان سطح مورد استفاده قرار گیرد. ارجاع همه درخواست‌ها به دفاتر تخصصی در مرکز، موجب افزایش حجم کار، طولانی‌شدن فرآیند بررسی و تحمیل زمان اضافی به تولیدکنندگان می‌شود از این رو مدیران با استفاده مسئولانه از اختیارات خود، روند رسیدگی به درخواست‌های تولیدکنندگان را تسریع کنند و اجازه ندهند فرآیند‌های اداری به مانعی برای استمرار تولید تبدیل شود.

اتابک با قدردانی از حضور و تلاش مدیران ستادی و استانی وزارت صمت گفت: خانواده بزرگ وزارت صمت برای پیشبرد مأموریت‌های خود به همدلی، همراهی و هماهنگی بیشتر در سیاست‌ها نیاز دارد و برگزاری نشست‌های مستمر می‌تواند زمینه تبادل تجربه، هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ‌تر را فراهم کند.

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با نگاه ملی، حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های استانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دهیم تا اقتصاد کشور بتواند با اتکا به توان تولیدی خود مسیر توسعه و پیشرفت را دنبال کند.

سید محمد اتابک دیروز در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت از مدیران استان‌های مرزی با ورود برخی اقلام موردنیاز صنایع در هماهنگی مرکز، نیاز‌های واقعی تولیدکنندگان را شناسایی و از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی برای تأمین مواد اولیه و قطعات استفاده کنند.

وی با قدردانی از تهیه اطلس تجارت خارجی استان‌ها گفت: این اطلس ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی هر استان را مشخص می‌کند و به ما نشان می‌دهد هر استان چه کالا‌هایی برای صادرات دارد، به چه مواد اولیه و کالا‌هایی نیازمند است و چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های جغرافیایی و همسایگی خود بهره ببرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مدیریت شرایط کشور و استمرار فعالیت‌های اقتصادی در روز‌های دشوار، حاصل تلاش جمعی و هماهنگی مجموعه دولت، وزارت صمت، فعالان اقتصادی، اصناف و تولیدکنندگان است، گفت: ملت ایران طی روز‌ها و ماه‌های گذشته با حضور و حمایت خود نشان دادند که در شرایط دشوار نیز پای کشور ایستاده‌اند و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ایران است.

اتابک با بیان اینکه امروز جبهه اصلی فعالیت ما، حوزه اقتصاد است و تولیدکنندگان در خط مقدم این جبهه قرار دارند، افزود: در سال‌های گذشته نیز تاکیدات رهبر شهید همواره بر موضوع تولید، سرمایه‌گذاری برای تولید و حمایت از تولید متمرکز بوده است.

وی ادامه داد: تولید یک موضوع ملی است و هیچ دستگاهی نباید با نگاه بخشی و محدود به مأموریت سازمانی خود، تصمیمی اتخاذ کند که به فعالیت تولیدکنندگان آسیب برساند. صیانت از تولید باید به‌عنوان یک وظیفه ملی در همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت گفت: این تولید است که برای کشور ارزش افزوده، درآمد مالیاتی، حق بیمه و اشتغال ایجاد می‌کند. اگر واحد تولیدی به دلیل فشار‌های مالی و مطالبات خارج از ظرفیت خود ناچار به توقف فعالیت شود، نه‌تنها درآمد‌های دولت کاهش می‌یابد، بلکه اشتغال نیز آسیب می‌بیند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل خواهد شد.

اتابک تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، زنجیره تولید حفظ شود و نیروی انسانی شاغل در واحد‌های صنعتی با مشکل مواجه نشود.

تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از توقف تولید

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تولیدکننده به دلیل کمبود برق و گاز با توقف فعالیت مواجه نشود. توجه به تأمین انرژی صنایع، در واقع توجه به اشتغال، ارزش افزوده و منافع اقتصادی کشور است.

وزیر صمت به آسیب واردشده به برخی واحد‌های بزرگ صنعتی در جریان جنگ اشاره و اظهار کرد: سه مجموعه بزرگ فولادی کشور مورد اصابت قرار گرفتند، اما با تلاش و راهبری مجموعه‌های مرتبط، بخشی از این واحد‌ها در فاصله کوتاهی به مدار تولید بازگشتند و صنایع پتروشیمی نیز روند بازسازی و بازگشت به فعالیت را با سرعت دنبال می‌کنند.

اتابک افزود: فولاد و پتروشیمی از صنایع مهم و ارزآور کشور هستند و در همین راستا، در جلسه شورای اقتصاد موضوع تخصیص ۵۰ درصد ارز موردنیاز برای جبران آسیب‌ها از محل منابع ارزی خود شرکت‌های فولادی و پتروشیمی مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شد تا روند بازسازی و اجرای پروژه‌های ضروری تسهیل شود.

تربیت نیروی انسانی متخصص و اجرای استراتژی صنعتی

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین نیروی انسانی متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی گفت: برنامه‌هایی برای تربیت نیرو‌های متخصص در حال پیگیری است و در حوزه معدن نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه آموزش و پرورش نیروی انسانی موردنیاز آینده فراهم شود.

وزیر صمت با اشاره به تدوین استراتژی صنعتی کشور افزود: این برنامه با همکاری کارشناسان و مدیران وزارتخانه تدوین شده و رویکردی مأموریت‌محور دارد. همچنین برای هر استان، مزیت‌های اقتصادی و صنعتی در نظر گرفته شده است.

اتابک افزود: تخصیص منابع باید بر اساس این مزیت‌ها و طرح‌های اولویت‌دار استان‌ها انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و مسیر توسعه صنعتی کشور با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر نقش ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها گفت: این ستاد‌ها ابزار قانونی مهمی برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی هستند و باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت