باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - جواد مختار رضایی سخنگوی پلیس فتا در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شیوه‌های نوین کلاهبرداری سایبری اظهار کرد: مجرمان همواره تلاش می‌کنند از ابزار‌ها و فناوری‌های نوین در راستای ارتکاب جرایم سایبری استفاده کنند و جعل صدا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز یکی از روش‌هایی است که متأسفانه مواردی از آن در حال وقوع است.

وی افزود: در این شیوه، کلاهبرداران با شبیه‌سازی صدای دوستان، اقوام و نزدیکان افراد، با آنها تماس می‌گیرند و با جلب اعتماد مخاطب، درخواست وجه یا انجام اقدامات مالی می‌کنند.

سخنگوی پلیس فتا با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره این شیوه کلاهبرداری تصریح کرد: اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در برابر جرایم سایبری است و هشدار‌های لازم در این زمینه نیز به شهروندان ارائه شده است.

رضایی توصیه کرد: اگر فردی با صدای یکی از اقوام یا دوستان خود تماس گرفت و درخواست وجه یا انجام تراکنش مالی داشت، شهروندان نباید صرفاً به تشخیص صدا اکتفا کنند؛ بلکه باید با پرسیدن سؤال‌های اختصاصی یا استفاده از یک رمز توافقی میان خود و نزدیکانشان، از هویت واقعی تماس‌گیرنده مطمئن شوند.

وی در ادامه با اشاره به انتشار پیام‌ها و لینک‌های آلوده در پیام‌رسان‌ها، به‌ویژه تلگرام، گفت: ممکن است کاربران پیام‌هایی حاوی تصاویر، خاطرات مشترک یا فایل‌هایی با عناوین وسوسه‌کننده دریافت کنند که در واقع حاوی لینک‌های فیشینگ یا بدافزار هستند.

سخنگوی پلیس فتا تأکید کرد: مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه این است که کاربران از کلیک روی لینک‌های ناشناس و نصب فایل‌های ارسالی از منابع نامطمئن خودداری کنند.

وی درباره اقدامات ضروری در صورت آلوده شدن تلفن همراه نیز گفت: در صورت کلیک روی لینک آلوده یا نصب فایل مخرب، شهروندان باید در سریع‌ترین زمان ممکن گوشی خود را در حالت پرواز قرار دهند و برای شناسایی و حذف نرم‌افزار مخرب اقدام کنند. همچنین اگر اطلاعات بانکی خود را در اختیار صفحات جعلی قرار داده‌اند یا وجهی از حسابشان برداشت شده است، باید بلافاصله با بانک تماس گرفته و برای مسدودسازی حساب و کارت بانکی اقدام کنند.

رضایی ادامه داد: در صورت خروج وجه از حساب، شهروندان می‌توانند با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس بگیرند تا اقدامات اولیه برای پیگیری و جلوگیری از جابه‌جایی بیشتر وجوه انجام شود و در نخستین فرصت نیز شکایت رسمی خود را ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس فتا در صورت مواجهه با پرونده‌هایی که در آنها از فناوری هوش مصنوعی و ابزار‌های نوین برای ارتکاب جرم استفاده شده باشد، موضوع را بررسی و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.