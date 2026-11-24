باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی در کمیسیون عملیات انتظامی و مرزبانی استان گیلان که با حضور فرماندهان و مسئولان انتظامی این استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه بافرهنگ مردم متدین و بصیر گیلان و تقدیر از یاد و خاطره ۸ هزار شهید سرافراز این خطه، اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی از رده‌های مختلف صف و ستاد، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی نشان‌دهنده پیشرفت بسیار خوب و رو به رشد اقدامات انتظامی و مرزبانی نسبت به ماه‌های گذشته است که این موفقیت حاصل کار جمعی و انسجام درون‌سازمانی و اثرگذاری برون‌سازمانی است.

وی با اشاره به توفیق خدمت‌گذاری در کسوت خادمی مردم و سربازی در دوران ولایت فقیه، تصریح کرد: لباس مقدس انتظامی، مظهر اقتدار توأم با رأفت اسلامی است و تک‌تک کارکنان باید قدردان این موقعیت ارزشمند در دفاع از امنیت و آرامش جامعه باشند.

سردار رضایی همچنین با تأکید بر جایگاه حساس و راهبردی مرزبانی در صیانت از حدود و ثغور میهن اسلامی، خاطرنشان کرد: مرزبانان غیور با هوشیاری، آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی در تمامی مرز‌های کشور، اجازه هیچ‌گونه خودنمایی به بدخواهان و مخلان امنیت را نداده و مرز‌های جمهوری اسلامی ایران امروز به پشتوانه ولایت‌مداری و اقتدار نیرو‌های مسلح، در امن‌ترین شرایط ممکن قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور در ادامه با تأکید بر اهمیت مقوله انضباط ظاهری، معنوی و رفتاری در مجموعه انتظامی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه انضباطی و ضوابط مربوط به سیمای صالحان، برای تمامی رده‌ها و کارکنان یکسان و لازم‌الاجراست و فرماندهان باید الگو‌های راستین انضباط و قانون‌مداری در مجموعه تحت امر خود باشند.

سردار رضایی با اشاره به لزوم حفظ آمادگی حداکثری در برابر تهدیدات احتمالی در سراسر کشور، بیان داشت: ارتقای توان و آمادگی رزمی با رویکرد بازدارندگی حداکثری، مستلزم اولویت‌بندی هوشمندانه مؤلفه‌های اثرگذار و درس‌آموزی از تجربیات گذشته و نیازمندی‌های روز نیرو‌های مسلح است که باید همواره سرلوحه کار فرماندهان قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و صددرصدی مصوبات کمیسیون‌های عملیاتی و ابلاغ تدابیر جدید به تمامی رده‌ها در سراسر کشور، از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران انتظامی و مرزبانی و همچنین همراهی و صبوری خانواده‌های آنان قدردانی کرد.