باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - جواد مختار رضایی سخنگوی پلیس فتا در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شیوه‌های کلاهبرداری در حوزه معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: یکی از چالش‌های فعلی در فضای مجازی، فعالیت صفحات جعلی با موضوع فروش طلا و سرمایه‌گذاری در این حوزه است که با وعده‌های جذاب تلاش می‌کنند اعتماد کاربران را جلب و از آنها کلاهبرداری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت احتیاط در معاملات آنلاین طلا افزود: شهروندان باید از انجام معاملات طلا در شبکه‌های اجتماعی و بستر‌های فاقد مجوز خودداری کنند و در صورت تصمیم به خرید، صرفاً از سکو‌هایی استفاده کنند که مجوز‌های لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده‌اند.

سخنگوی پلیس فتا با هشدار نسبت به فروش طلا در سایت‌های ثبت آگهی تصریح کرد: شهروندان به هیچ عنوان نباید بدون اطمینان از منشأ وجه دریافتی، طلای خود را در فضای مجازی به فروش برسانند؛ زیرا ممکن است مبلغ واریزی به حساب آنها از محل سرقت تأمین شده باشد.

رضایی توضیح داد: در چنین شرایطی، ممکن است خریدار با استفاده از پول سرقتی وجه معامله را به حساب فروشنده واریز کند و طلا را تحویل بگیرد. پس از بررسی پرونده سرقت و ردیابی وجوه، حساب فروشنده نیز در مسیر تحقیقات قرار می‌گیرد و وی باید درباره چگونگی دریافت پول و تحویل طلا پاسخگو باشد.

وی با اشاره به تقسیم وظایف دستگاه‌های نظارتی در حوزه معاملات آنلاین طلا گفت: بررسی فعالیت سکو‌های دارای مجوز و نظارت بر عملکرد آنها در ابعاد مختلف، بر عهده سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول است و پلیس فتا در حوزه امنیت سایبری این سکو‌ها ایفای نقش می‌کند.

سخنگوی پلیس فتا ادامه داد: در حال حاضر، سکو‌های مجاز فعال در حوزه معاملات آنلاین طلا، تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارند و کمیته‌ها و سازوکار‌های نظارتی نیز برای بررسی فعالیت آنها تشکیل شده است. مسئولیت پلیس فتا در این زمینه، رسیدگی به مسائل و تهدیدات مرتبط با امنیت سایبری این بسترهاست.

رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت ثبت شکایت در صورت وقوع کلاهبرداری خاطرنشان کرد: شهروندانی که در معاملات آنلاین طلا متضرر شده‌اند، باید موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا پیگیری کنند تا بررسی‌های لازم درباره ابعاد جرم و شناسایی عوامل آن انجام شود.