باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در مجلس برگزار شد، با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در آگاهی‌بخشی، انتقال مطالبات مردم، ایجاد حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی و مطالبه پاسخ‌گویی از دستگاه‌های مسئول در حوزه اجرا دارند، گفت: ما در فراکسیون زنان و خانواده، برگزاری نشست‌های خبری و تعامل با خبرنگاران را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم و این تعامل را فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه و همچنین تشریح عملکرد و برنامه‌های فراکسیون تلقی می‌کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در یک سال و اندی گذشته که بنده با اعتماد و حمایت همکاران، مسئولیت آن را بر عهده داشته‌ام، در دوره جدید فعالیت خود تلاش کرده است از رویکرد صرفاً جلسه‌محور و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت پیگیری مستمر، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا حرکت کند. اعتقاد ما بر این است که مسائل زنان و خانواده صرفاً با اقدامات مقطعی یا تصویب یک قانون حل نمی‌شوند، بلکه رفع این مسائل نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایندها، نظارت مستمر و شنیدن صدای زنان از اقصی نقاط کشور و در اقشار مختلف جامعه است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: در یک سال گذشته، موضوعات متنوعی از جمله حقوق زنان، تحکیم بنیان خانواده، مسائل دختران، زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. همچنین مسائل مرتبط با شرایط اجتماعی و اقتصادی خانوارها از جمله محورهای مورد توجه فراکسیون بوده است. در این راستا، جلسات کارشناسی و نشست‌های تخصصی متعددی برگزار کرده‌ایم و تلاش داشته‌ایم از طریق تعامل مؤثر با دستگاه‌های مختلف، پیگیری‌های نظارتی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: برای یک سال آینده نیز چند اولویت جدی در دستور کار فراکسیون قرار دارد. نخستین اولویت، رسیدگی به مسائل زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای آنان است. در این زمینه، تلاش می‌کنیم با حمایت از این زنان، فرصت‌های مناسبی برای فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان فراهم کنیم تا بخشی از افرادی که در چرخه فقر گرفتار شده‌اند، بتوانند از این شرایط خارج شوند.

خدادادی گفت: موضوع بعدی، رسیدگی به مسائل دختران کشور است که از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. دختران در گروه‌های مختلف، از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، دختران جویای کار و افرادی که در آستانه ورود به زندگی مستقل قرار دارند، نیازمند توجه و حمایت هستند. معتقدیم آینده کشور را نمی‌توان بدون توجه به امید، توانمندی، امنیت و آموزش دختران ساخت. این افراد سرمایه‌های آینده کشور هستند و باید از همین امروز با چنین نگاهی به آنان توجه شود. اگر ما فرصت‌ها و ظرفیت‌های دختران را به‌درستی شناسایی و تقویت نکنیم، بدون تردید دشمنان از این غفلت برای سرمایه‌گذاری روی مسائل و چالش‌های این حوزه استفاده خواهند کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: حمایت از زنان شاغل، ارتقای مشارکت اقتصادی زنان و پیگیری تسهیلات مورد نیاز آنان نیز از دیگر اولویت‌های فراکسیون است. امروزه زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند و در حوزه‌هایی همچون کسب‌وکارهای خرد، مشاغل خانگی و صنایع دستی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها به‌درستی دیده نمی‌شود و در محاسبات رسمی اقتصاد کشور نیز سهم واقعی آن‌ها منعکس نمی‌شود. این در حالی است که فعالیت اقتصادی زنان، حتی زنان خانه‌دار، در تقویت اقتصاد کشور مؤثر است و آنان به شیوه‌های مختلف در چرخه اقتصادی مشارکت دارند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: با وجود نقش مؤثر زنان در اقتصاد، متأسفانه سهم مشارکت اقتصادی آنان در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بسیار پایین است. ازاین‌رو، ضروری است همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول تلاش کنند زمینه افزایش سهم زنان در اقتصاد کشور فراهم شود و ظرفیت‌های اقتصادی آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: در کنار این موضوعات، توجه ویژه به مناطق محروم و استان‌های مختلف نیز از دیگر رویکردهای فراکسیون بوده است. نگاه ما این است که برنامه‌های حوزه زنان نباید صرفاً به سطح ملی محدود شود، بلکه باید مسائل و نیازهای هر استان متناسب با شرایط و ظرفیت‌های همان منطقه بررسی و برای آن‌ها راهکارهای مشخص و قابل پیگیری تعریف شود. بر همین اساس، تلاش کرده‌ایم از طریق بازدیدهای استانی و شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات مردم، به‌ویژه در استان‌های محروم، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

خدادادی گفت: در این زمینه، تمرکز ویژه‌ای بر استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر داشته‌ایم. اخیراً نیز سفری به استان هرمزگان انجام دادیم و تلاش کردیم مسائل و مشکلات زنان در گروه‌های مختلف را از نزدیک بشنویم و مطالبات آنان را به مسیر مشخصی برای پیگیری و رسیدگی تبدیل کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ما در فراکسیون زنان و خانواده، وظیفه خود را صرفاً بیان مشکلات نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم باید مطالبات مردم را به پیشنهادهای کارشناسی، پیگیری‌های مؤثر و در نهایت، تا حد امکان، به نتایج عملی تبدیل کنیم. البته حل بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در حوزه زنان و خانواده، صرفاً در اختیار یک فراکسیون نیست و تحقق آن‌ها نیازمند همکاری دولت، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی، بانک‌ها، بخش خصوصی و سایر ارکان کشور است. بااین‌حال، ما تلاش می‌کنیم از طریق ایفای وظایف نظارتی خود، مسائل را با جدیت دنبال کرده و زمینه رفع مشکلات را فراهم کنیم.

حفظ حقوق قانونی زنان در اصلاح قانون مهریه

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، مسئله مهریه است. موضع فراکسیون در این زمینه آن است که هیچ‌گونه اصلاح قانونی نباید به تضعیف حقوق قانونی زنان یا به خطر افتادن امنیت اقتصادی آنان منجر شود. در عین حال، معتقدیم مسائل و چالش‌های موجود در این حوزه باید با نگاهی کارشناسی، منصفانه و جامع و با در نظر گرفتن حقوق هر دو طرف مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که قانون باید زمینه برقراری عدالت را فراهم کند، نه اینکه برای حل یک مسئله، مشکلات و تبعات جدیدی در بخش‌های دیگر ایجاد شود و چالش‌های تازه‌ای را در جامعه به وجود آورد. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری و اصلاح قانون در حوزه مهریه باید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، حفظ حقوق قانونی زنان و توجه به حقوق هر دو طرف صورت گیرد.

برنامه‌ریزی برای بودجه ۱۴۰۶

خدادادی گفت: درباره زمان ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به مجلس، اکنون زمان آن رسیده است که لایحه بودجه به مجلس ارائه شود تا نمایندگان بتوانند آن را مورد بررسی قرار دهند. تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون لایحه بودجه به مجلس ارائه نشده است؛ بااین‌حال، معتقدم امسال با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم. کشور در سال گذشته و امسال شرایط جنگی و محدودیت‌های متعددی را تجربه کرده و دولت نیز با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده است. قطعاً دولت در تنظیم لایحه بودجه باید این محدودیت‌ها را در نظر بگیرد تا بتواند کسری بودجه را تأمین و کنترل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: هرچه میزان کسری بودجه بیشتر باشد، این مسئله به یکی از ریشه‌های اصلی تورم تبدیل می‌شود و در نهایت، تمام تبعات آن به معیشت مردم بازمی‌گردد. اگر معتقدیم معیشت مردم اولویت اصلی ماست، باید تمام تلاش خود را برای کنترل تورم به کار بگیریم. کنترل تورم نیز بدون اصلاح ریشه‌های اصلی آن امکان‌پذیر نیست. کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی از جمله عوامل مهمی هستند که باید به‌صورت یک مجموعه مرتبط مورد توجه قرار گیرند و برای اصلاح آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: بااین‌حال، بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، حقوق و مزایای کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و انتظار ما از دولت این است که این قانون را اجرا کند. هرچند در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف، میزان افزایش حقوق‌ها همواره کمتر از نرخ تورم بوده است، اما تمام تلاش مجلس بر این است که با توجه به منابع محدود موجود، بیشترین افزایش حقوق ممکن در نظر گرفته شود تا بتوانیم به بهبود معیشت کارمندان و کارگران کمک کنیم.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: امروز کارمندان و کارگران نیز در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گرفته‌اند و بیش از گذشته به حمایت نیاز دارند. امیدواریم بودجه‌ای متوازن و در عین حال عدالت‌محور تدوین و به مجلس ارائه شود. مجلس نیز تلاش خواهد کرد با همکاری و حمایت از دولت، زمینه عبور از شرایط دشوار اقتصادی کشور را فراهم کند.

خدادادی گفت: در خصوص محدودیت‌های اجتماعی و موضوع مسئولیت‌های اجتماعی نیز باید اشاره کنم که مجلس در این زمینه از طریق وظایف نظارتی خود فعال بوده و نمایندگان محترم بر عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت می‌کنند. علاوه بر این، اخیراً طرحی در کمیسیون اجتماعی با هدف ضابطه‌مند کردن مسئولیت‌های اجتماعی آغاز شده است. این طرح در کمیسیون اقتصادی و از سوی یکی از اعضای محترم پیشنهاد شده و تا جایی که اطلاع دارم، کلیات آن نیز به تصویب رسیده است و در ادامه، وارد بررسی جزئیات آن خواهیم شد.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ضابطه‌مند کردن مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های مختلف، به‌خودی‌خود اقدامی مثبت و ضروری است. در مرحله نخست باید چارچوب مشخصی برای این مسئولیت‌ها تعیین شود و پس از آن، درباره میزان اعتبارات و نحوه تخصیص آن‌ها به حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صورت گیرد تا این منابع به شکل هدفمند و در مسیر رفع نیازها و مسائل اجتماعی هزینه شوند.

آمادگی برای رفع خلأهای قانونی موجود در لایحه منع خشونت علیه زنان

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: کرامت، امنیت و حمایت‌های حقوقی از زنان جامعه از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما معتقد به حمایت از زنان در برابر خشونت هستیم و بر این باوریم که باید سازوکارهای حقوقی و اجتماعی در این زمینه تقویت شود. علاوه بر فرهنگ‌سازی، ضرورت دارد قوانین بازدارنده نیز وجود داشته باشد و چنانچه خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان مشاهده می‌شود، برای رفع آن‌ها اقدام کنیم. البته رویکرد اصلی ما پیشگیرانه است و تلاش می‌کنیم آموزش و تقویت جنبه‌های پیشگیری را نیز در دستور کار قرار دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان که در ادامه تغییر عنوان پیدا کرد و با عنوان ارتقای کرامت و حمایت از زنان مطرح شد، اختلاف‌نظرهایی میان مجلس و دولت وجود داشت. بااین‌حال، ما در فراکسیون زنان و خانواده تلاش کردیم نقش میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاه‌ها را ایفا کنیم. در همین راستا، چندین جلسه برگزار کردیم تا نظرات طرفین به یکدیگر نزدیک شود و زمینه دستیابی به اجماع فراهم شود. در نهایت نیز اجماع نسبی حاصل شد و این لایحه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و متن آن نیز بارگذاری شد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، طرح این لایحه در صحن علنی مجلس به نظر و تصمیم هیئت‌رئیسه بستگی دارد و در حیطه اختیارات این هیئت است که لایحه قبلی را برای بررسی به صحن علنی بیاورد یا اینکه دولت تصمیم به استرداد آن بگیرد؛ چراکه استرداد لایحه نیز از اختیارات دولت محسوب می‌شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: بااین‌حال، چنانچه لایحه جدیدی در زمینه منع خشونت علیه زنان ارائه شود، ما آمادگی داریم برای رفع خلأهای قانونی موجود اقدام کنیم؛ چراکه امروز همگی بر ضرورت برطرف کردن این خلأها اتفاق‌نظر داریم. البته تحقق این موضوع به اولویت‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس بستگی دارد. با توجه به شرایط فعلی کشور و مطرح بودن موضوع بودجه، ممکن است بررسی و به نتیجه رسیدن این لایحه با مقداری تأخیر همراه شود. با وجود این، ما آمادگی داریم قوانین مربوط به این حوزه را اصلاح کنیم و زمینه تصویب قوانین بازدارنده و مؤثر را فراهم آوریم تا بتوانیم از بروز برخی خشونت‌ها علیه زنان در جامعه جلوگیری کنیم.

نقش موثر زنان در صرفه‌جویی انرژی

خدادادی گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز کشور است که در جلسات متعدد صحن علنی مجلس، کمیسیون‌ها، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و فراکسیون‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که امروز همگان بر آن اتفاق‌نظر دارند، نقش مؤثر زنان در مدیریت و هدایت جامعه است. همان‌طور که در جنگ اخیر نیز شاهد بودیم، زنان نقش پرچمدار و هدایتگر داشتند و این نقش همچنان ادامه دارد. آنان می‌توانند در زمینه مدیریت مصرف انرژی نیز در خانواده، محیط کار و سایر بخش‌های جامعه پیشگام باشند و موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را جدی بگیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: کشور در حوزه تولید انرژی، به‌ویژه گاز، از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار بوده است؛ هرچند در برخی سال‌ها نیز با کسری مواجه بودیم. حملات اخیر موجب شد بخشی از ظرفیت تولیدی کشور از دست برود. اگرچه بخش زیادی از این ظرفیت احیا شده است، اما هنوز به شرایط اولیه بازنگشته‌ایم. مسئولان وزارت نفت و وزارت نیرو نیز تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ظرفیت تولید به سطح پیشین به کار گرفته‌اند. با این حال، بهینه‌سازی مصرف انرژی در همه کشورهای جهان یک ضرورت محسوب می‌شود. حتی اگر با کمبود انرژی مواجه نباشیم و منابع فراوانی در اختیار داشته باشیم، باید به‌گونه‌ای مصرف کنیم که بیشترین بهره‌وری حاصل شود و این سرمایه برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: زنان می‌توانند در مدیریت مصرف انرژی در خانواده نقش بسیار مؤثری ایفا کنند. مسئولان نیز تلاش می‌کنند میزان تولید را تا حد امکان افزایش دهند تا در فصل زمستان با کمترین میزان قطعی و مشکل در تأمین انرژی مواجه شویم. البته شرایط آب‌وهوایی و به‌ویژه میزان سرمای زمستان، در وضعیت تأمین انرژی تأثیرگذار است. بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسات مختلف، در صورت کاهش شدید دمای هوا، احتمال بروز مشکلات بیشتری وجود دارد. این مسئله در برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های شمالی، جدی‌تر است و همکاری بیشتر مردم را می‌طلبد. زنان جامعه نیز می‌توانند با مدیریت مصرف و همراهی خانواده‌ها، در عبور از این شرایط نقش‌آفرینی کنند. امیدواریم همان‌طور که همواره با وجود فشارهای دشمن سربلند بوده‌ایم، این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

حمایت از زنان سرپرست خانوار

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، حمایت از زنان سرپرست خانوار است که در برنامه هفتم نیز بر آن تأکید شده است. ضروری است این زنان بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی و سایر ویژگی‌های فردی و خانوادگی، در گروه‌ها و سطوح مختلف دسته‌بندی شوند تا حمایت‌های متناسب با وضعیت هر گروه به آنان اختصاص یابد. این موضوع به‌عنوان یک تکلیف بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، قرار گرفته است. ما نیز در فراکسیون زنان این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا با تشکیل پنجره واحد، زنان سرپرست خانوار شناسایی و سطح‌بندی شوند و حمایت‌ها بر اساس این سطح‌بندی در اختیار آنان قرار گیرد.

خدادادی گفت: از دیگر برنامه‌های ما، بررسی عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط با حمایت از زنان سرپرست خانوار است؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از این زنان تحت پوشش این نهادها قرار دارند. تلاش می‌کنیم موانع موجود در مسیر ارائه حمایت‌های لازم را شناسایی و برطرف کنیم. همچنین شناسایی موانع اشتغال در مناطق محروم از دیگر اولویت‌های ماست. بسیاری از زنان در این مناطق در مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای خانوادگی و فعالیت‌های خرد اقتصادی مشغول هستند، اما برای عرضه و فروش محصولات خود با مشکلاتی مواجه‌اند. در همین راستا، سال گذشته در بودجه اعتباری برای حمایت از دختران و همچنین ایجاد و توسعه بازارهای فروش محصولات در نظر گرفته شد. البته این مسئله در برخی استان‌ها ابعاد جدی‌تری دارد و نیازمند پیگیری بیشتری است.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: تلاش می‌کنیم در ردیف‌های بودجه‌ای، ظرفیت‌های مشخص‌تری برای تقویت اقتصاد زنان و حمایت از اشتغال آنان پیش‌بینی کنیم. این موضوع را در جریان بررسی بودجه نیز دنبال خواهیم کرد و از همه ظرفیت‌های موجود برای اختصاص اعتبارات به حوزه زنان و اشتغال آنان بهره خواهیم گرفت. در کنار این اقدامات، موضوع اصلی برای ما بررسی موانع حضور و ارتقای زنان در بازار کار است. باید از زنان کارآفرین، صاحبان مشاغل کوچک و فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به شیوه‌های مختلف حمایت شود و از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم متناسب با منابع و اعتبارات در اختیار خود، حمایت‌های لازم را انجام دهند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: حمایت از مادران شاغل از طریق توسعه الگوهای کاری منعطف نیز می‌تواند کمک قابل‌توجهی به آنان کند. این الگوها از یک‌سو زمینه ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی مادران را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند در افزایش امید و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای فرزندآوری مؤثر باشد. به همین دلیل، توسعه و گسترش الگوهای کاری منعطف در ادارات و مجموعه‌های دولتی را دنبال می‌کنیم.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: افزایش ظرفیت مشاغل خانگی و تقویت سازوکارهای بازاریابی و فروش محصولات تولیدشده در این مشاغل و همچنین صنایع‌دستی استان‌های مختلف، از دیگر برنامه‌های مورد توجه ماست. این اقدامات باید متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر استان دنبال شود تا زنان بتوانند از فرصت‌های اقتصادی موجود بهره بیشتری ببرند و زمینه پایدارتری برای اشتغال و فعالیت اقتصادی آنان فراهم شود.

خدادادی گفت: یکی از ابعاد مهم موضوع خانواده، بُعد فرهنگی آن است که برای تقویت و تحکیم آن، فرهنگ‌سازی ضرورت دارد. به اعتقاد من، این فرهنگ‌سازی باید از سنین پایین و از مدارس آغاز شود. در همین راستا، برنامه‌ای برای شروع آموزش‌های مرتبط با این موضوع در مدارس و با همکاری آموزش‌وپرورش در نظر داریم که البته هنوز اجرایی نشده است. از طریق این آموزش‌ها می‌توان در زمینه تبیین ارزش و جایگاه خانواده، حفظ کرامت و شأن زنان و همچنین تربیت دختران و پسران، اقدامات مؤثری انجام داد.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که چرا خشونت در سنین بزرگسالی اتفاق می‌افتد؛ در حالی که ریشه بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز به سال‌های نخست زندگی بازمی‌گردد. بخشی از خشونت‌هایی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، ریشه در سال‌های گذشته دارد و نشان‌دهنده آن است که آموزش‌های لازم از دوران کودکی به‌درستی ارائه نشده است. اگر خواهان حفظ کرامت زنان و گسترش فرهنگ احترام به آنان در جامعه هستیم، باید پسران را نیز از همان دوران کودکی آموزش دهیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: آموزش احترام به زنان، رعایت عدالت، پرهیز از خشونت، کنترل خشم و مهارت‌های زندگی باید هم برای دختران و هم برای پسران در نظر گرفته شود. این آموزش‌ها نباید صرفاً به یک گروه محدود باشد؛ بلکه هر دو جنس باید از سنین پایین با ارزش‌های انسانی و مهارت‌های لازم برای برقراری روابط سالم آشنا شوند. آغاز این آموزش‌ها از سال‌های نخست تحصیل می‌تواند در شکل‌گیری خانواده‌هایی سالم‌تر، متعادل‌تر و مستحکم‌تر در آینده نقش مؤثری داشته باشد.

فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم دلیل صادر نشدن گواهینامه موتور

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی در دستورکار فراکسیون قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری آموزش‌وپرورش، برنامه‌ای مشخص در این زمینه طراحی و اجرا کنیم تا فرهنگ احترام، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از خشونت از دوران کودکی در جامعه نهادینه شود.

خدادادی گفت: زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به دلایل مختلفی از جمله سرعت جابه‌جایی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و آسیب کمتر به محیط زیست، به استفاده از موتورسیکلت روی آورده‌اند. گاهی این انتقاد مطرح می‌شود که چرا به‌جای پرداختن به اولویت‌های اصلی زنان، موضوع موتورسواری آنان مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل و نیازهای بخشی از زنان جامعه مطرح شده است. زنانی که از این وسیله استفاده می‌کنند، در برخی موارد با مشکلاتی مواجه می‌شوند و برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت به حمایت‌های قانونی نیاز دارند. نمی‌توان صرفاً به دلیل نداشتن گواهینامه، زنان را از یک حق طبیعی و امکان استفاده از این وسیله محروم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: زمانی که این موضوع مطرح شد، بررسی‌ها نشان داد که نیازی به قانون‌گذاری جدید، ارائه طرح در مجلس یا ارسال لایحه از سوی دولت وجود ندارد؛ چراکه قوانین لازم در این زمینه پیش‌بینی شده و می‌توان با اصلاح آیین‌نامه، موضوع را به نتیجه رساند. در همین راستا، خانم بهروزآذر این مسئله را در دولت با جدیت پیگیری کردند و مراحل آن را تا اخذ مصوبه پیش بردند. این مصوبه حتی به نیروی انتظامی نیز ابلاغ شده است و انتظار می‌رود این نیرو زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را فراهم کند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: به نظر می‌رسد طولانی شدن روند اجرای این موضوع، بیشتر به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در حوزه آموزش زنان، مربوط باشد. برای اینکه زنان بتوانند از طریق مربیان زن آموزش ببینند و گواهینامه دریافت کنند، لازم است نیروی انتظامی امکانات و مقدمات موردنیاز را فراهم کند. البته بسیاری از زنان هم‌اکنون نیز مهارت رانندگی با موتورسیکلت را دارند، اما دریافت گواهینامه مستلزم گذراندن دوره آموزشی و طی مراحل قانونی است؛ بنابراین، حتی افرادی که با رانندگی آشنایی دارند نیز باید در دوره آموزشی مربوط شرکت کنند.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: بر اساس الزامات قانونی، فراهم بودن امکان آموزش توسط مربیان زن برای متقاضیان زن ضروری است. از این‌رو، باید زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه فراهم شود تا زنان بتوانند بدون مشکل از این امکان قانونی استفاده کنند. امیدواریم با تکمیل اقدامات و فراهم شدن مقدمات اجرایی از سوی نیروی انتظامی، این روند هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان فراهم شود.

خانواده‌های شهدا با مشکلاتی مواجه هستند

خدادادی گفت: یکی از اولویت‌های ما در فراکسیون، حمایت از خانواده‌های شهداست. مطالبی که مطرح می‌کنید قابل تأمل است، اما باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از خانواده‌های شهدا با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه هستند. در دیدارهایی که با این خانواده‌ها داشته‌ایم، حتی در ملاقات‌های معمولی و بدون تشریفات، از نزدیک شاهد دشواری‌ها و مشکلات آنان بوده‌ایم. بنابراین، حمایت از این خانواده‌ها باید همواره مورد توجه و در اولویت برنامه‌های ما قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: در خصوص همسران شهدا باید به این نکته اشاره کنم که قانون مربوط به مستمری آنان با هدف جلوگیری از بروز برخی مشکلات وضع شده است. در گذشته، برخی از همسران شهدا به دلیل نگرانی از قطع مستمری، از ازدواج مجدد خودداری می‌کردند یا حتی در مواردی ازدواج‌های صوری انجام می‌دادند تا مستمری آنان قطع نشود. قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین شرایطی تصمیم گرفت ازدواج مجدد همسران شهدا را مانع دریافت مستمری همسر شهیدشان نداند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: اگر دیدگاه جامعه یا نظر شما این باشد که قانون موجود نیازمند بازنگری است، نمی‌توان بدون بررسی و کارشناسی، به‌صورت ناگهانی آن را اصلاح کرد. لازم است ابتدا دستگاه‌های مسئول و سایر نهادهای مرتبط، بررسی جامعی انجام دهند تا مشخص شود چه تعداد از افراد با این مسئله مواجه هستند و اصلاح قانون باید با چه سازوکاری صورت گیرد. در اصلاح هر قانونی باید دقت کنیم که حل یک مشکل، زمینه‌ساز بروز مشکلات و تبعات دیگری نشود. از این‌رو، با انجام یک بررسی جامع و کارشناسی در این زمینه موافق هستم تا در صورت نیاز به اصلاح قانون، تصمیم‌گیری بر پایه مطالعات دقیق و شناخت واقعیت‌های موجود انجام شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که در تمام کشورهای جهان، افرادی که جان خود را در راه دفاع از کشور، آرمان‌ها و امنیت و آرامش جامعه فدا کرده‌اند، مورد احترام قرار می‌گیرند و امتیازات و حمایت‌هایی برای آنان و خانواده‌هایشان در نظر گرفته می‌شود. حتی در بسیاری از کشورها، این حمایت‌ها و امتیازات به‌مراتب گسترده‌تر از آن چیزی است که در کشور ما وجود دارد. با وجود این، گاهی نسبت به همین حمایت‌ها نیز انتقادهایی مطرح می‌شود و برخی افراد درباره چرایی اختصاص این امتیازات پرسش‌هایی دارند. به اعتقاد من، هرگونه تصمیم برای تغییر قانون در این حوزه باید پس از انجام بررسی‌های جامع و کارشناسی صورت گیرد تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، حقوق و حمایت‌های خانواده‌های شهدا نیز حفظ شود.

خدادادی گفت: در خصوص طرح اصلاح قانون مهریه، همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید کردم، رویکرد فراکسیون این است که اصلاح این قانون نباید به تضعیف حقوق قانونی زنان و امنیت اقتصادی آنان منجر شود. این اصلاحات باید با نگاهی کارشناسی، منصفانه و جامع انجام شود و ضمن برقراری عدالت، از ایجاد مسائل و تبعات جدید در مسیر حل مشکلات موجود جلوگیری کند.

توانایی مالی فرد باید معیار پرداخت مهریه باشد

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: در موضوع ضمانت اجرای ۱۴ سکه، ایرادی از سوی شورای نگهبان از منظر شرعی مطرح شده که به اعتقاد من، این ایراد قابل تأمل است؛ زیرا معیار اصلی در پرداخت مهریه باید توانایی مالی فرد باشد، نه تعداد سکه‌ها.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: فردی که معسر است و توانایی پرداخت مهریه را ندارد، نباید به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود؛ حتی اگر میزان مهریه یک سکه باشد. در مقابل، فردی که توانایی پرداخت دارد اما عمداً از ادای دین خودداری می‌کند، باید با محدودیت‌های قانونی مواجه شود تا به پرداخت مهریه ملزم شود؛ حتی اگر میزان مهریه هزار سکه باشد. بنابراین، معیار اصلی باید توانایی واقعی فرد در پرداخت و همچنین عمدی یا غیرعمدی بودن خودداری از پرداخت باشد. هدف ما این است که با پیش‌بینی محدودیت‌های قانونی متناسب و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، این تفکیک به‌درستی در قانون لحاظ شود و از فرار از ادای دین جلوگیری کنیم.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد و موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری می‌شود. ما نیز تلاش می‌کنیم در جلسات مربوط حضور داشته باشیم و با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، به پخته‌تر شدن طرح و ایجاد عدالت و توازن میان حقوق طرفین زندگی مشترک کمک کنیم. در عین حال، تأکید ما این است که مهریه باید به‌عنوان یکی از حقوق مالی خانواده، در چارچوب کلی نظام مالی خانواده مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع را بارها در مجلس مطرح کرده‌ایم؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، حقوق و تکالیف مالی خانواده به‌صورت متوازن پیش‌بینی شده است.

خدادادی گفت: در نظام حقوقی خانواده، در کنار حقوق مالی زنان از جمله مهریه و نفقه، برای مردان نیز حقوق و امتیازاتی در حوزه‌هایی مانند ارث، حضانت و دیه در نظر گرفته شده است. بنابراین، اگر یکی از اضلاع این نظام حقوقی به‌صورت یک‌جانبه تغییر کند یا تضعیف شود، ممکن است توازن کلی حقوق خانواده برهم بخورد. رویکرد ما باید برقراری عدالت و حفظ این توازن باشد؛ به‌گونه‌ای که اصلاح قانون مهریه، ضمن حمایت از حقوق زنان، مانع تضییع حقوق هیچ‌یک از طرفین نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: در نهایت، باید میان فردی که واقعاً توانایی پرداخت مهریه را ندارد و فردی که با وجود برخورداری از تمکن مالی، عمداً از پرداخت آن خودداری می‌کند، تفاوت قائل شد. افراد دارای توانایی مالی باید به پرداخت دین خود ملزم شوند و در مقابل، افرادی که از نظر مالی امکان پرداخت ندارند، نباید به دلیل ناتوانی زندانی شوند. فراهم کردن چنین شرایطی به آنان امکان می‌دهد به فعالیت و کسب درآمد ادامه دهند و در فرصت مناسب، بدهی خود را پرداخت کنند. هدف نهایی ما نیز دستیابی به قانونی عادلانه است که هم حقوق زنان را حفظ کند و هم از تحمیل مجازات به افراد ناتوان از پرداخت جلوگیری کند.