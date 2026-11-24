باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفت که کشورهای اروپایی می‌خواهند قالب مذاکرات اوکراین را که در حال حاضر آمریکا، روسیه و اوکراین را شامل می‌شود، به ترتیباتی چهارجانبه با حضور اروپا گسترش دهند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما هنوز به‌طور کامل درک نمی‌کنیم که مشارکت اروپا چه ارزش افزوده‌ای می‌تواند داشته باشد و چه سهم اضافه‌ای می‌تواند در روند صلح ایفا کند.»

مسکو پیش‌تر به نظر می‌رسید که در مورد ادامه مذاکرات صلح سه‌جانبه سیگنال‌های متناقضی ارسال کرده باشد؛ از یک سو تمایل خود را برای مشارکت در دیپلماسی تکرار کرده و از سوی دیگر پس از حمله اوکراین به پل کریمه، مذاکرات بیشتر را رد کرده است.

منبع: تاس