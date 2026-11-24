باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - میلاد بوئینی، مسئول فعالیت‌های جهادی بسیج استان البرز، در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم»، از گستردگی فعالیت‌های گروه‌های جهادی در سطح استان خبر داد و تأکید کرد که این گروه‌ها با رویکردی مسئله‌محور در حال حرکت هستند.

تنوع فعالیت‌ها؛ از درمان تا عدالت آموزشی

بوئینی با اشاره به تنوع فعالیت‌های این گروه‌ها گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ گروه جهادی در استان البرز در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عدالت آموزشی در حال فعالیت هستند تا نیازهای واقعی مردم را شناسایی و برطرف کنند.

وی در ادامه به برنامه‌های زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: «در راستای توسعه سبز استان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاشت حدود سه میلیون درخت با مشارکت گروه‌ها و مردم در ایام درختکاری در دستور کار قرار گرفته است.»

حمایت‌های معیشتی و تأمین نیازهای اساسی

مسئول فعالیت‌های جهادی بسیج با ارائه آمار در حوزه حمایت از نیازمندان گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته ارزاق با مشارکت گروه‌های جهادی جمع‌آوری و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است. همچنین برنامه‌های ویژه‌ای از جمله تأمین جهیزیه نیز با همین رویکرد دنبال می‌شود.»

گذار از «موردی» به «مسئله‌محوری» در محلات

بوئینی با تشریح استراتژی جدید گروه‌های جهادی، بر تغییر رویکرد از رفع مشکلات موردی به سمت «مسئله‌محوری» تأکید کرد.

وی گفت: «هدف ما صرفاً حل یک مشکل گذرا نیست؛ بلکه گروه‌های جهادی با حضور در محلات و استفاده از ظرفیت معتمدان، مساجد و خیرین، تلاش می‌کنند تا مردم را در شناسایی و حل مسائل اساسی محله مشارکت دهند.

وی افزود: «گروه‌های جهادی به‌عنوان حلقه واسط میان مردم، حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کنند. در مواردی که رفع مشکل از توان گروه‌های جهادی خارج باشد، با مطالبه‌گری و همراهی مردم، پیگیر حضور دستگاه‌های مسئول و تخصصی برای انجام وظایف قانونی خود هستیم.