باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان دانشگاه «وسترن انتاریو» در کانادا دریافته‌اند که مهار فعالیت برخی سلول‌های ایمنی می‌تواند موجب کاهش فیبروز کبدی و آسیب به این اندام شود.

پژوهشگران نقش سلول‌های MAIT — نوعی لنفوسیت T تخصصی که از بدن در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کند — را مورد مطالعه قرار دادند. آنها برای این منظور از مدل‌های آزمایشگاهی (موش‌ها) و داده‌های مربوط به بیماران مبتلا به فیبروز کبدی استفاده کردند تا دریابند که این سلول‌ها چگونه بر تشکیل بافت اسکار (بافت جوشگاهی) تأثیر می‌گذارند.

آنها دریافتند که در موارد آسیب مزمن کبدی، سلول‌های MAIT می‌توانند فیبروز را تشدید کنند؛ چرا که این سلول‌ها موجب سرکوب لنفوسیت‌های T تنظیمی می‌شوند؛ سلول‌هایی که وظیفه‌شان محدود کردن پاسخ‌های التهابی است. در نتیجه، مکانیسم‌های دفاعی بدن تضعیف شده و تشکیل بافت اسکار افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، مهار فعالیت سلول‌های MAIT در مراحل اولیه بیماری، شدت فیبروز را در حیوانات آزمایشگاهی کاهش داد. پژوهشگران تأکید کردند که زمان‌بندی مداخله بسیار حیاتی است؛ هدف قرار دادن این سلول‌های ایمنی، به‌ویژه پیش از بروز آسیب‌های شدید کبدی، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

محققان بر این باورند که این یافته می‌تواند پایه‌ای برای ابداع درمان‌های جدید جهت مقابله با فیبروز کبدی و پیشگیری از سیروز (تشمع کبد) باشد. با این حال، آنها خاطرنشان کردند که اثربخشی این رویکرد تاکنون تنها در مطالعات پیش‌بالینی (مراحل پیش از آزمایش روی انسان) به اثبات رسیده است.

در پژوهشی دیگر، دانشمندانی از دانشگاه فنی دولتی «باومان» مسکو، دانشگاه «سچنوف» و مرکز ملی تحقیقات پزشکی روسیه در زمینه پیوند اعضا و اندام‌های مصنوعی، نشان داده‌اند که درمان مبتنی بر سلول می‌تواند به ترمیم بافت کبدیِ آسیب‌دیده بر اثر فیبروز کمک کند.

پژوهشگران روس اظهار داشتند که این یافته‌ها نشان‌دهنده پتانسیل بالای استفاده از «سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی» برای تقویت بازسازی بلندمدت سلول‌های کبدی است. با این حال، آنها تأکید کردند که این روش همچنان در مرحله تجربی قرار دارد و در حال حاضر نمی‌توان از آن برای درمان سیروز کبدی در انسان استفاده کرد.

منبع: Lenta.ru