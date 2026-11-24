باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -شبکه سی‌ان‌ان با استناد به سندی که بر اساس قانون آزادی اطلاعات به دست آورده، فاش کرد که نهاد حسابرسی داخلی ارتش آمریکا نگران است این ارتش در صورت وقوع جنگ با چین در منطقه غرب اقیانوس آرام، نتواند نیرو‌های خود را طبق برنامه و با سرعت از پایگاه‌هایش در هاوایی اعزام کند.

گزارش آژانس حسابرسی ارتش آمریکا که در آوریل گذشته تهیه شده، نشان می‌دهد «مشکلات حل‌نشده‌ای در زمینه زیرساخت‌ها و تجهیزات» وجود دارد. همچنین درباره مسئولیت‌های یک گردان پشتیبانی میدانی که مامور پشتیبانی از عملیات اعزام نیرو از هاوایی است، سردرگمی مدیریتی مشاهده می‌شود.

حسابرسان هشدار دادند که این خطر وجود دارد که یگان‌های ارتش «نتوانند به‌طور موثر از هاوایی برای پشتیبانی از شرایط اضطراری ناگهانی یا سایر ماموریت‌های عملیاتی واقعی اعزام شوند».

در این گزارش به ضعف‌هایی در تاسیسات پشتیبانی اعزام نیرو اشاره شده است؛ از جمله آماده‌به‌کاری پایین تجهیزات لجستیکی، کمبود آموزش‌های ویژه برای پشتیبانی از عملیات اعزام و همچنین آب‌گرفتگی آشیانه‌های تعمیر و نگهداری.

هاوایی در برنامه‌های نظامی آمریکا برای منطقه اقیانوس آرام نقشی حیاتی دارد. حدود ۴۷ هزار نیروی نظامی فعال در این منطقه مستقر هستند که از جمله آنها می‌توان به نیرو‌های لشکر ۲۵ پیاده‌نظام، مقر فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام، فرماندهی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام و چندین یگان دیگر اشاره کرد.

منبع: المیادین