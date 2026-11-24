باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- آژانس فضائی آمریکا (ناسا) اعلام کرد که تیم‌های مأموریت در حال بررسی برای شناسایی علل این مشکلات هستند و امیدوارند تا پایان ماه نوامبر فعالیت‌ها را از سر بگیرند تا جریان مداوم داده‌ها از سطح و مدار مریخ تضمین شود.

نقص فنی در سیستم رادیویی کاوشگر پرسویرنس

در ۳۰ اکتبر، کاوشگر پرسویرنس پس از بروز خرابی در یکی از سامانه‌های رادیویی با فرکانس فوق‌العاده بالا (UHF) خود — که وظیفه ارسال داده‌ها به مدارگرد‌ها و سپس مخابره آنها به زمین را بر عهده دارد — وارد «حالت ایمن» (Safe Mode) شد.

استیون لی، مدیر پروژه پرسویرنس در «آزمایشگاه پیش‌رانش جت» (JPL)، توضیح داد که رایانه اصلی کاوشگر به سیگنال‌های دوره‌ای موسوم به «ضربان قلب» (Heartbeat) که از رادیو ارسال می‌شوند، وابسته است. با قطع شدن این سیگنال‌ها، سیستم یک واکنش حفاظتی نشان داد و عملیات را به یک رادیوی پشتیبان منتقل کرد.

پس از بازیابی وضعیت، مشخص شد که رادیوی پشتیبان تنها با حدود نیمی از ظرفیت مورد انتظار خود کار می‌کند. در نتیجه، ناسا به‌طور موقت فعالیت‌های علمی را متوقف کرده و در عوض به ارتباط مستقیم با کاوشگر از طریق «شبکه فضای دوردست» (Deep Space Network) متکی شده است؛ روشی که اگرچه کارآمد است، اما نرخ انتقال داده‌ها در آن به‌مراتب پایین‌تر است. نقص فنی در یکی از چرخ‌های واکنش مدارگرد «مارس ادیسی»

مدارگرد «مارس ادیسی» — که در سال ۲۰۰۱ پرتاب شد و در حال حاضر طولانی‌ترین مأموریت فعال در اطراف سیاره‌ای غیر از زمین محسوب می‌شود — بین روز‌های ۴ تا ۶ نوامبر، پس از توقف کار یکی از «چرخ‌های واکنش» (Reaction Wheel) خود، وارد «حالت ایمن» شد.

این فضاپیما برای تنظیم جهت‌گیری خود در فضا به این چرخ‌ها متکی است. مدارگرد مجهز به چهار چرخ از این نوع است که برای عملکرد صحیح، تنها به سه مورد از آنها نیاز دارد. با این حال، یکی از این چرخ‌ها پیش‌تر در سال ۲۰۱۳ از کار افتاده بود و این مسئله حاشیه اطمینان بسیار محدودی برای پشتیبانی عملیاتی باقی گذاشته است.

اگرچه «مارس ادیسی» اکنون از حالت ایمن خارج شده، اما فعالیت‌های علمی آن همچنان متوقف مانده است تا آزمایش‌های لازم روی چرخ معیوب انجام شود و مشخص گردد که آیا امکان بازگرداندن آن به چرخه عملیاتی وجود دارد یا خیر. این آژانس امیدوار است که آزمایش‌های در حال انجام را طی چند روز آینده به پایان برساند؛ امری که به هر دو مأموریت اجازه می‌دهد فعالیت‌های خود را از سر بگیرند و جریان داده‌های علمی از مریخ به زمین ادامه یابد.

منبع: Gizmodo