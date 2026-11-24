باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سیدجعفر موسوی، شهردار چهارباغ، در گفتگو با برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام»، از تلاش‌های مدیریت شهری برای رفع کمبودهای آموزشی، ورزشی و درمانی در این منطقه خبر داد.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی شهر گفت: «علیرغم افتتاح ۱۰ مدرسه و دو سالن ورزشی طی سه سال اخیر، همچنان با کمبود در این حوزه‌ها مواجه هستیم و اداره‌کل نوسازی مدارس، اجرای پروژه‌های جدید را در دستور کار قرار داده است.

وی در حوزه سلامت نیز از پیشرفت‌های موجود خبر داد و اظهار داشت: «پس از افتتاح مرکز جامع سلامت، اکنون زمین مناسب برای احداث بیمارستان تأمین شده و با پیگیری مشترک استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان مجلس، در مرحله صدور مجوز ساخت هستیم.

شهردار چهارباغ همچنین با اشاره به چالش «اختلاف آمار جمعیتی»، افزود: «در حالی که جمعیت واقعی شهر بیش از ۱۰۰ هزار نفر است، اما مبنای تخصیص سهمیه و بودجه‌های شهری، آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ (حدود ۴۹ هزار نفر) است که این موضوع مدیریت شهری را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

موسوی در پایان با اشاره به پتانسیل اقتصادی شهر در حوزه گل و گیاه، تأکید کرد که با پیش‌بینی ۱۰۰ هکتار پهنه گلخانه‌ای در طرح جامع شهر، توسعه این بخش در کنار صیانت از باغ‌ها و جلوگیری از تراکم مسکونی، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است.