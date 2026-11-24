باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اکبرزاده با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر خون و فرآورده‌های خونی در استان فارس اظهار کرد: ذخایر خون به‌صورت روزانه پایش می‌شود و تأمین نیاز مراکز درمانی بر اساس میزان موجودی و اولویت‌بندی انجام می‌گیرد؛ با این حال، نیاز به خون همیشگی است و نمی‌توان تأمین آن را تنها به زمان وقوع حوادث یا اعلام کمبود موکول کرد.

او افزود: کاهش دوره‌ای مراجعه اهداکنندگان در برخی مقاطع سال، تعطیلات، شرایط آب‌وهوایی و افزایش نیاز مراکز درمانی می‌تواند بر ذخایر خون تأثیر بگذارد؛ در حالی که بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی، سرطان، تالاسمی و افرادی که تحت جراحی یا درمان‌های تخصصی قرار دارند، به‌صورت مستمر به این فرآورده‌ها نیازمند هستند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با اشاره به اهمیت تأمین پلاکت گفت: پلاکت از جمله فرآورده‌های خونی با مدت نگهداری محدود است و تأمین آن نیازمند تولید و اهدای مستمر و روزانه است؛ از این رو، تداوم مراجعه اهداکنندگان نقش مهمی در پاسخ‌گویی به نیاز بیماران و مراکز درمانی دارد.

اکبرزاده در ادامه با بیان اینکه اهدای خون تنها برای بیماران تصادفی و جراحی‌شده نیست، ادامه داد: بسیاری از بیماران مبتلا به تالاسمی، سرطان‌های خون، افرادی که تحت شیمی‌درمانی یا پیوند مغز استخوان قرار می‌گیرند و بیماران دچار خونریزی‌های شدید، برای ادامه درمان به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و تأمین این نیاز، وابسته به مشارکت مستمر مردم است.

او همچنین با تأکید بر اهمیت اهدای خون داوطلبانه بیان کرد: اهدای خون در افراد سالم و واجد شرایط، معمولاً بدون عارضه مهم انجام می‌شود و افراد پس از انجام معاینات و بررسی‌های لازم می‌توانند در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس در پایان از مردم استان خواست با مراجعه به مراکز اهدای خون و مشارکت مستمر در این امر، در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران سهیم باشند و گفت: استمرار اهدای خون، امکان تأمین نیاز مراکز درمانی در شرایط عادی و بحرانی را فراهم می‌کند و می‌تواند پشتوانه‌ای برای ادامه درمان بیماران نیازمند باشد.

منبع: انتقال خون فارس