باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سامسونگ در حال آماده‌سازی برای عرضه گوشی هوشمند جدید خود، گلکسی A 38 است بر اساس آخرین اطلاعات فاش‌شده، بدنه این دستگاه در برابر آب و گرد و غبار مقاوم بوده و دارای استاندارد IP ۶۸ است. همچنین، نمایشگر آن توسط لایه‌ای از شیشه «گوریلا گلس ویکتوس پلاس» (Gorilla Glass Victus+) محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است.

این گوشی از یک نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نسبت تصویر ۱۹.۵:۹، وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ (ppi) بهره می‌برد.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری One UI ۹ (که قابل ارتقا است) عرضه می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده «اگزینوس ۱۴۸۰» (Exynos ۱۴۸۰) سامسونگ است که با پردازنده گرافیکی Xclipse ۵۳۰، ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی همراه شده است.

سیستم دوربین اصلی شامل سه لنز (۵۰، ۸ و ۵ مگاپیکسلی) است که شامل لنز‌های ماکرو و فوق‌عریض (اولترا واید) می‌شود و قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴ K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را دارد. دوربین سلفی نیز دارای حسگر ۱۲ مگاپیکسلی است که آن هم از قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴ K پشتیبانی می‌کند.

این گوشی برای ارتباطات شبکه، به دو درگاه سیم‌کارت نانو (Nano-SIM) و پشتیبانی از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) مجهز شده است. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به درگاه USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، حسگر اثر انگشت تعبیه‌شده در زیر نمایشگر و باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی اشاره کرد. انتظار می‌رود این محصول در چهار رنگ اصلی شامل مشکی، خاکستری، آبی آسمانی و سبز به بازار عرضه شود.

منبع: GSMArena