باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -غلامرضا رحیمی، مشاور سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تشریح جزئیات بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، گفت: تاکنون حدود ۲۵ هزار کسب‌وکار با ۶۲۰ هزار نیروی کار در بسته حمایت از حقوق و دستمزد ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، بیش از ۹ هزار واحد کسب‌وکار با اشتغال ۳۱۳ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

رحیمی با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی وزارت اقتصاد برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اظهار کرد: در شرایطی که برخی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات نقدینگی، تأخیر در وصول درآمدها و چالش‌های مالی با دشواری در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود مواجه شده بودند، بسته حمایت از حقوق و دستمزد با هدف افزایش تاب‌آوری و جلوگیری از آسیب به اشتغال از خردادماه اجرایی شد.

وی افزود: در قالب این بسته، حدود ۲۵ هزار کسب‌وکار ثبت‌نام و برای دریافت تسهیلات به انتخاب خود به ۱۰ بانک عامل معرفی شدند.

مشاور سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با تشریح نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها بیان کرد: کسب‌وکارهای دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، به ازای هر نفر معادل دو ماه حقوق و دستمزد پایه تسهیلات دریافت کردند. همچنین کسب‌وکارهای دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار برای دریافت تسهیلات باید از طریق بانک‌ها تشکیل پرونده داده و مراحل مربوط به ضمانت و سایر الزامات بانکی را طی می‌کردند.

رحیمی با اشاره به میزان استفاده بنگاه‌ها از این تسهیلات گفت: از میان کسب‌وکارهای ثبت‌نام‌شده، بیش از ۹ هزار واحد با اشتغال حدود ۳۱۳ هزار نفر توانستند از تسهیلات این بسته بهره‌مند شوند و در مجموع حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب آن‌ها واریز شد.

وی ادامه داد: برای ارزیابی اثربخشی این حمایت‌ها، با استفاده از وب‌سرویس متصل به سامانه تأمین اجتماعی، فهرست بیمه کارکنان این کسب‌وکارها در ماه‌های بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بدون در نظر گرفتن همپوشانی، حدود ۹۱ درصد فهرست‌های بیمه همچنان پرداخت شده است که با احتساب همپوشانی این رقم به حدود ۱۰۲ درصد می‌رسد.

این مقام مسئول تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده اثربخشی بسته حمایتی در کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال نیروی کار است.

طراحی بسته جدید برای تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها

رحیمی با اشاره به طراحی بسته حمایتی دیگری برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در کنار حمایت از حقوق و دستمزد، بسته دیگری نیز برای تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها طراحی شده که مبنای شناسایی مشمولان آن، اظهارنامه‌های مالیاتی و داده‌های سامانه شاپرک است.

وی افزود: در این طرح، کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی که بر اساس اطلاعات مالیاتی و تراکنش‌های ثبت‌شده در سامانه شاپرک با کاهش درآمد در ماه‌های گذشته مواجه شده‌اند، بر اساس رسته فعالیت و میزان افت درآمد مشمول حمایت قرار می‌گیرند.

مشاور سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: بر اساس این بسته، بنگاه‌های مشمول می‌توانند بدون نیاز به سپرده‌گذاری، تسهیلاتی معادل ۱۰ درصد فروش عملیاتی خود دریافت کنند.

رحیمی با بیان اینکه سقف تسهیلات در مرحله نخست متناسب با میزان فروش بنگاه‌ها تعیین شده است، گفت: برای کسب‌وکارهایی که تا ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند، امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۲۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی به کسب‌وکارهای مشمول بر اساس اطلاعات سامانه مالیاتی و از طریق ارسال پیامک در حال انجام است و این فرآیند به‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت.