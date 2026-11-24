باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسین حسن‌پور" در کمیسیون عملیات انتظامی و مرزبانی استان گیلان که با حضور سردار " قاسم رضایی " جانشین فرمانده انتظامی کل کشور برگزار شد، ضمن تسلیت ایام و گرامیداشت هفته بسیج، به ارائه گزارشی از عملکرد بخش‌های مختلف انتظامی استان پرداخت و اظهار داشت: با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران در رده‌های مختلف، در حوزه مقابله با جرایم سرقت شاهد کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته هستیم و در زمینه کشف به وقوع نیز به آمار ۸۴ درصدی رسیده‌ایم.

وی با اشاره به اقدامات مؤثر پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ تن و ۳۷۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است؛ همچنین در حوزه دستگیری قاچاقچیان و خرده‌فروشان نیز اقدامات گسترده‌ای انجام گرفته است.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه به آمار کشفیات سلاح و مقابله با اراذل و اوباش اشاره کرد و گفت: همچنین برخورد با حاملان سلاح سرد و اراذل و اوباش نیز ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. سردار حسن‌پور با اشاره به حوزه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا خاطرنشان کرد: در بخش مقابله با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی، تمامی شاخص‌های استان با رشد مواجه بوده و اقدامات ویژه‌ای در راستای کنترل انبار‌ها و برخورد با مفاسد اقتصادی به صورت مستمر در حال اجرا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ترافیکی و تردد مسافران به استان گیلان اشاره کرد و افزود: با وجود ورود بیش از ۱۴ میلیون خودرو و ۴۴ میلیون مسافر به استان که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر ترددهاست، پلیس راه و راهور با تمام توان برای مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات در تلاش است.

سردار حسن‌پور در پایان با تأکید بر استمرار دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و تکریم کارکنان، خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی استان گیلان با روحیه و تفکر بسیجی و با تمام توان آماده است تا فرامین و تدابیر را در راستای ارتقای امنیت پایدار و رضایتمندی مردم ولایت‌مدار گیلان به مرحله اجرا درآورد.