باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ریاست هشتمین نشست گفت‌وگوی راهبردی دو کشور را در واشنگتن برعهده داشتند. این نشست روز ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ با حضور مقام‌های ارشد دو طرف برگزار شد.

دو طرف در این گفت‌و‌گو بر استحکام شراکت راهبردی قطر و آمریکا تاکید کردند و با اشاره به نزدیک شدن پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، تعهد خود را به گسترش همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری اعلام کردند.

قرار است مذاکرات درباره همکاری‌های دفاعی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، اجرای قانون و روابط فرهنگی در اوایل سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد واشنگتن به امنیت قطر تاکید کرد و شراکت نظامی دو کشور را در تقویت توانمندی‌های مشترک و حفاظت از منافع متقابل مهم دانست.

دو طرف همچنین بر حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند و عبور ایمن و بدون مانع از این آبراه حیاتی را برای امنیت منطقه، ثبات عرضه انرژی و اقتصاد جهانی ضروری دانستند.

نخست‌وزیر قطر در اداهم در اقدامی تعجب‌آور از تلاش‌های دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق‌های حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای تمجید کرد و نقش دیپلماسی آمریکا را در فراهم کردن زمینه صلح پایدار مهم دانست!

همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

روبیو شراکت دو کشور را الگویی از «صلح از طریق قدرت» و عاملی برای حمایت از ثبات در برابر چالش‌های منطقه‌ای و جهانی توصیف کرد.

دو طرف درباره تحولات غزه، ایران، سوریه، لبنان، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، منطقه ساحل آفریقا، رواندا، سومالی، بولیوی و هائیتی گفت‌و‌گو کردند و بر همکاری برای ساخت آینده‌ای مبتنی بر صلح و عاری از تروریسم تاکید کردند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از حمایت مستمر قطر از هائیتی، از جمله تعهد این کشور به اختصاص ۳۰ میلیون دلار به صندوق امانی سازمان ملل برای نیروی مبارزه با باند‌های مسلح، قدردانی کرد.

همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری

دو طرف بر استحکام شراکت اقتصادی خود و نقش آن در رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش همکاری در حوزه انرژی و فناوری‌های نوظهور تاکید کردند.

در این نشست، با اشاره به توافق‌های اقتصادی به ارزش بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار که در جریان سفر ترامپ به قطر در مه ۲۰۲۵ اعلام شد، راه‌های افزایش فرصت‌های شرکت‌های آمریکایی در قطر و گسترش سرمایه‌گذاری قطر در آمریکا، از جمله از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قطر، بررسی شد.

دو کشور همچنین بر تقویت همکاری در زمینه هوش مصنوعی، رایانش با عملکرد بالا، زیرساخت‌های دیجیتال امن، امنیت سایبری، فناوری‌های پیشرفته و زنجیره‌های تامین انرژی و مواد معدنی حیاتی تاکید کردند.

همکاری نظامی و امنیتی

قطر و آمریکا بر تقویت همکاری دفاعی از طریق فروش تجهیزات نظامی، رزمایش‌های مشترک و تبادل اطلاعات تاکید کردند. دو طرف همچنین پیشرفت‌های حاصل در چارچوب بیانیه همکاری دفاعی به ارزش ۳۸ میلیارد دلار را بررسی کردند.

در حوزه مبارزه با تروریسم نیز بر ادامه همکاری برای مقابله با تامین مالی تروریسم، جرایم سازمان‌یافته فرامرزی و گروه داعش تاکید شد.

در بخش آموزش و فرهنگ، دو طرف بر گسترش همکاری میان دانشگاه‌های آمریکایی و قطری و نقش شهر آموزش قطر در تقویت حضور موسسات دانشگاهی آمریکا در منطقه تاکید کردند.

منبع: خبرگزاری رسمی قطر (قانا)