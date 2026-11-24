باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در بازدید از ندامتگاه مرکزی قم با تأکید بر ضرورت توانمندسازی زندانیان و فراهم کردن زمینه اشتغال آنان پس از آزادی گفت: توسعه مهارت‌آموزی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و افزایش مشارکت مردم در محلات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت مجدد افراد به زندان داشته باشد.

وی با اشاره به نقش اشتغال و مهارت‌آموزی در پیشگیری از وقوع جرم افزود: بخشی از جرائم ناشی از بیکاری و نداشتن مهارت شغلی است و فراهم کردن فرصت یادگیری حرفه در دوران محکومیت، به زندانیان کمک می‌کند پس از آزادی با توانایی بیشتری وارد بازار کار شوند.

استاندار قم با بیان اینکه این استان در زمینه حرفه‌آموزی زندانیان از استان‌های برتر کشور است، بر ضرورت توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: باید با تقویت فعالیت‌های محله‌محور، توسعه امکانات ورزشی و رفاهی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و گسترش برنامه‌های فرهنگی، زمینه حضور مؤثر جوانان در فعالیت‌های سالم اجتماعی را فراهم کنیم.

بهنام‌جو با تأکید بر کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: افزایش ظرفیت زندان‌ها نباید هدف ما باشد، بلکه باید با همکاری دستگاه قضایی و مشارکت مردم به سمت کاهش تعداد زندانیان حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام محمدمحسن ربانی، سرپرست اداره کل زندان‌های قم، نیز با اشاره به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی گفت: بیش از یک‌چهارم زندانیان استان در فعالیت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی مشارکت دارند و ۲۷ نفر از روحانیون حوزه علمیه قم در زمینه‌های فرهنگی و قرآنی با مددجویان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: حدود یک‌هزار و ۲۰۰ خانوار از خانواده‌های زندانیان استان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند و اقدامات حمایتی برای این خانواده‌ها در حال توسعه است.