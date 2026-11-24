باشگاه خبرنگاران جوان ؛ اعظم پورکند- ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، روز سه‌شنبه از ایالات متحده و ایران خواست از تشدید بیشتر تنش خودداری کنند و برای اختلاف جاری میان دو کشور راه‌حلی دیپلماتیک جست‌و‌جو کنند و هشدار داد که افزایش تنش می‌تواند منطقه گسترده‌تر را بی‌ثبات کند.

او در یک کنفرانس خبری گفت که دوحه همچنان با واشینگتن و تهران در تماس است و در کنار اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای تسهیل تلاش‌های دیپلماتیک کار می‌کند. او افزود که این گفت‌و‌گو‌ها همچنین به تنش‌های پیرامون تنگه هرمز و بازگرداندن عبور و مرور ایمن دریایی می‌پردازد.

الانصاری درباره غزه گفت که قطر با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای برای پیشبرد توافق آتش‌بس کار می‌کند و افزود که اسرائیل باید به تعهدات خود بر اساس این توافق عمل کند.

منبع: بریکینگ د نیوز