باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته‌ای وابسته به سنای آمریکا در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، در واگذاری یک قرارداد نفتی ونزوئلا به شرکت تجارت کالا‌های «ویتول» نقش داشته است یا خیر.

بر اساس نامه‌ای که رویترز مشاهده کرده، مگی حسن، سناتور دموکرات ایالت نیوهمپشایر، در نامه‌ای به ونس نسبت به احتمال سوءاستفاده او از مقامش برای «کمک به یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی سیاسی در دستیابی به فرصت‌های تجاری سودآور مرتبط با نفت ونزوئلا» ابراز نگرانی کرده است.

دیدار ونس با معامله‌گر شرکت ویتول

این تحقیقات پس از انتشار گزارشی از سوی رویترز آغاز شد که جزئیات دیدار ونس با جان ادیسون، معامله‌گر شرکت ویتول، را فاش کرد. این دیدار یک هفته پیش از ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در ژانویه گذشته انجام شده بود.

حسن که قرار است از ژانویه ریاست کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا را برعهده بگیرد، از دفتر ونس خواسته است تا ۱۴ دسامبر اسنادی از جمله مکاتبات میان ونس یا اعضای تیم او با ادیسون یا شرکت تجاری مربوطه را ارائه کند.

این دیدار در دسامبر سال گذشته و در جریان سفر ونس به اقامتگاه «یلوستون کلاب» در ایالت مونتانا برگزار شده بود.

شرکت ویتول اعلام کرد ادیسون در آن زمان به‌عنوان معامله‌گر بنزین در این شرکت فعالیت می‌کرد و «هیچ تجربه‌ای در تجارت نفت خام ونزوئلا» نداشت.

در جریان این دیدار، دو طرف درباره وضعیت ونزوئلا گفت‌و‌گو کردند. ونس علاقه‌مند بود بداند در صورت «کنترل» آمریکا بر منابع نفتی این کشور، نفت خام ونزوئلا با چه سرعتی قابل فروش خواهد بود.

حسن در رد انکار دو طرف درباره برگزاری این دیدار گفت: «سوابق پروازی نشان می‌دهد هواپیمای شخصی او و هواپیمای دولتی شما ــ یعنی ونس ــ در همان روزی که گفته می‌شود دیدار برگزار شده، در یک فرودگاه در ایالت مونتانا حضور داشته‌اند.»

ادیسون در آن زمان به ونس اطمینان داده بود که شرکت ویتول برای انجام این ماموریت در موقعیت مناسبی قرار دارد.

پیشنهاد وزارت انرژی آمریکا به ویتول

ادیسون به رویترز گفته است که در پنجم ژانویه، یعنی دو روز پس از ربوده شدن مادورو، در دفتر خود در شهر هیوستون تماسی از کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، دریافت کرده است. به گفته او، رایت پیشنهادی ارائه کرد که «نمی‌شد آن را رد کرد».

وزارت انرژی آمریکا نیز تایید کرد که رایت در همان تاریخ با ادیسون تماس گرفته و درباره موضوع ونزوئلا گفت‌و‌گو کرده است. ادیسون اوایل سال جاری از فعالیت در شرکت ویتول بازنشسته شد.

دولت ترامپ قصد داشت فروش نفت خام ونزوئلا به خریداران جهانی را آغاز کند. شرکت‌های ویتول و رقیب آن، «ترافیگورا»، اعلام کردند که هر دو ظرف چند روز مجوز‌های ویژه‌ای برای فروش نفت ونزوئلا دریافت کرده‌اند.

بر اساس برآورد کارشناسان مستقل، این دو شرکت از آن زمان تاکنون صد‌ها میلیون دلار از طریق بازاریابی و فروش این نفت خام درآمد کسب کرده‌اند.

طبق گزارشی که وزارت خارجه آمریکا اوایل ماه جاری منتشر کرد، واشنگتن در ۹ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی ونزوئلا را به جیب زده است.

کمک‌های مالی ادیسون به ونس و ترامپ

سوابق کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا نشان می‌دهد ادیسون از نخستین حامیان ونس بوده است. او در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۳۰۰ هزار دلار به کمیته اقدام سیاسی «حفاظت از ارزش‌های اوهایو» کمک کرد تا از کارزار انتخاباتی ونس برای کسب یکی از کرسی‌های ایالت اوهایو در مجلس سنای آمریکا حمایت کند.

بر اساس همین سوابق، ادیسون و همسرش شانون در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۷ میلیون دلار به کمیته‌های اقدام سیاسی اختصاص دادند که هدفشان حمایت از پیروزی ترامپ و بازگشت او برای دومین دوره ریاست‌جمهوری در کاخ سفید بود.

منبع: المیادین