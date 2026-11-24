باشگاه خبرنگاران جوان - باران، آبگرفتگی معابر و ماندن ساعت‌ها در ترافیک از جمله چالشی است که هر ساله شهروندان با شروع فصل بارندگی و بارش با آن مواجه می‌شوند و تردد آنها را با اختلال مواجه می‌کنند. این درحالی است که آسفالت‌های فرسوده، وجود چاله‌های خیابانی و آبگرفتگی در سطح معابر مشکلات شهروندان را دو چندان کرده است.

در این روز‌های پاییزی اهالی نسیم شهر خیرآباد خیابان ۹ دی استان تهران از آسفالت فرسوده و معابر گل آلود گلایه دارند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.