باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نجف‌نیا، مدیرکل معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، در برنامه تلویزیونی «امروز البرز»، موضوع سقط جنین را فراتر از یک مسئله پزشکی دانست و آن را با حفظ حیات، تحکیم بنیان خانواده و صیانت از سرمایه انسانی جامعه پیوند داد.

نجف‌نیا با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات علمی در موارد پزشکی، تصریح کرد: «در مواردی که سلامت مادر با مخاطره مواجه باشد، نظر پزشک متخصص ملاک است؛ اما بسیاری از موارد سقط جنین، ناشی از فشارهای محیطی و اجتماعی است و نباید در برخورد با مادران، رویکرد تنبیهی و قضاوت‌گرانه اتخاذ کرد.»

وی چهار عامل اصلی در گرایش به سقط جنین را مورد بررسی قرار داد:

۱. عوامل اقتصادی: مشکلات معیشتی، هزینه‌های زایمان و نبود شغل پایدار.

۲. عوامل خانوادگی: اختلافات زناشویی، خشونت خانگی و نبود حمایت عاطفی همسر.

۳. عوامل فرهنگی و روان‌شناختی: ترس از بارداری، نگرانی‌های مربوط به آینده فرزند و باورهای نادرست.

۴.عوامل پزشکی: نگرانی‌های مربوط به ناهنجاری‌های جنینی که نیازمند مشاوره تخصصی است.

رئیس معاونت اجتماعی دادگستری البرز در پایان خاطرنشان کرد: «پیشگیری از این پدیده در دستور کار معاونت ما قرار دارد و با برگزاری جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و آگاهی‌بخشی به شهروندان، تلاش می‌شود تا حمایت از مادران و فراهم کردن شرایط مناسب برای فرزندآوری تقویت شود.