باشگاه خبرنگاران جوان - وریا محمدی اظهار کرد: بذر‌های مورد نیاز این طرح از سوی اداره منابع طبیعی شهرستان تأمین و در اختیار بهره‌بردار قرار گرفت و عملیات کپه‌کاری در محدوده مرتعی تحت بهره‌برداری عرفی وی انجام شد.

وی افزود: مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح‌های احیای مراتع، نقش مؤثری در تقویت پوشش گیاهی، افزایش منابع علوفه‌ای و حفاظت پایدار از منابع طبیعی دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان یادآور شد: پس از روستای شیخ‌عطار که آبان‌ماه امسال ۴۰ هکتار از مراتع آن بذرکاری شد، کاکوذکریا دومین روستای شهرستان است که در چارچوب این برنامه میزبان اجرای طرح بذرکاری گونه‌های بومی مرتعی شده است.