باشگاه خبرنگاران جوان - مجید صفری مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت کدو آجیلی از سطح حدود چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اقلید در استان فارس آغاز شد، محصولی که با پیش‌بینی تولید چهار هزار تن، علاوه بر نقش‌آفرینی در اقتصاد کشاورزی منطقه، سهم قابل توجهی در اشتغال فصلی، درآمدزایی بهره‌برداران و تنوع‌بخشی به الگوی کشت این شهرستان دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، میانگین عملکرد کدو آجیلی در مزارع اقلید حدود یک تن در هکتار است. بیشترین سطح زیر کشت این محصول در دو دشت حاصلخیز بکان و نمدان متمرکز شده است؛ مناطقی که به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی و شرایط مناسب تولید، از کانون‌های مهم کشت این محصول در شهرستان به شمار می‌روند.

به گفته او؛ عملیات برداشت کدو آجیلی شامل جمع‌آوری میوه‌ها، جداسازی و استخراج تخمه، شست‌وشو و خشک‌کردن محصول است که هر یک از این مراحل در کیفیت نهایی و ارزش اقتصادی محصول تأثیرگذار است. رعایت اصول بهداشتی در فرآوری، جلوگیری از آلودگی و خشک‌کردن مناسب تخمه‌ها، نقش مهمی در حفظ کیفیت، افزایش ماندگاری و فراهم شدن زمینه عرضه محصول با کیفیت مطلوب به بازار دارد.

صفری گفت: کدو آجیلی به دلیل برخورداری از قابلیت استفاده در تناوب زراعی و امکان ایجاد درآمد برای کشاورزان، از محصولات دارای اهمیت اقتصادی در بخش کشاورزی اقلید محسوب می‌شود. همچنین توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه، می‌تواند در مدیریت بهتر منابع آب و حرکت به سمت کشاورزی پایدار مؤثر باشد، هرچند میزان واقعی نیاز آبی این محصول به شرایط اقلیمی، نوع خاک، زمان کشت و شیوه آبیاری بستگی دارد.

او توضیح داد: تولید پیش‌بینی‌شده چهار هزار تنی این محصول، جایگاه شهرستان اقلید را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید کدو آجیلی در استان فارس برجسته می‌کند. این ظرفیت علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه فعالیت مشاغل مرتبط با برداشت، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصول را فراهم کرده و می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش این محصول کشاورزی کمک کند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت تولید و تمرکز سطح زیر کشت در دشت‌های بکان و نمدان، توسعه روش‌های نوین آبیاری، بهبود عملیات پس از برداشت، استفاده از تجهیزات مناسب فرآوری و ایجاد زمینه‌های بازاریابی و عرضه مستقیم، از جمله راهکار‌های مؤثر برای افزایش بهره‌وری و ارتقای ارزش اقتصادی کدو آجیلی در شهرستان اقلید به شمار می‌رود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس