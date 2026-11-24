باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رضایی روز سه‌شنبه اظهار داشت: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی آب شهر یاسوج است که با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از مناطق شهری از ظرفیت این مخزن بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به میزان پیشرفت و اعتبارات پروژه افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و برای تکمیل عملیات اجرایی آن حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با تشریح محدوده جمعیتی تحت پوشش این مخزن عنوان کرد: مناطق شرف‌آباد، دولت‌آباد، شاهدها، شهرک‌های امام علی (ع)، امام حسین (ع) و سایر شهرک‌های پیرامونی و همچنین مساکن ملی از جمله محدوده‌هایی هستند که از طریق این مخزن تأمین آب شرب می‌شوند.

رضایی اضافه کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۱۵ هزار مشترک با جمعیتی افزون بر ۶۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات آن قرار می‌گیرند که این موضوع در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و مدیریت بهتر شبکه توزیع آب این مناطق مؤثر خواهد بود.

وی درباره منابع تأمین آب مخزن نیز گفت: در مرحله نخست، آب مورد نیاز از طریق خط انتقال موجود چشمه آبشار یاسوج تأمین می‌شود، اما مطالعات و طراحی خطوط انتقال از دو مسیر شامل چشمه آبشار یاسوج و احداث چاه در منطقه مهریان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه تأمین و تقویت منابع آبی این مجموعه فراهم شود.

رضایی با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج در دهه فجر سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

منبع: روابط عمومی آب و فاضلاب