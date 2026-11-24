باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که افزایش قیمت به یکی از چالش‌های شهروندان تبدیل شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

این روز‌ها ما تاخیر در تحویل خودروی ۲۰۷ وافزایش قیمت آن بصورت یک داستان پر غصه تبدیل شده و موجب نگرانی آنها شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من مرداد ماه برای ماشین ۲۰۷ اسمم با موعد تحویل ۳ ماهه با قیمت قطعی در آمد. موعود تحویل بندهد۱۷ ابان بوده جالب اینکه امروز دوباره ۳ آدر پیامک افزایش قیمت خوردو برای ما ارسال شده است. این د رحالی است که قبلا هم در مهر ۴۰ میلیون تومان بابت افزایش قیمت ایران خودرو واریز کردیم و جالب‌تر اینکه با اینکه موعد تحویل بنده ۱۷ ابان بوده تا ۳ آذر پیامک آمده خودرو گران شده و مابه التفاوت را پرداخت کنید. این در حالی است که شرکت ایران خودرو باید ۱۷ آبان خودرو را تحویل میداد، بعد ۳ آذر اعلام کرده که خودرو گران شده است. لطفا پیگیری کنید.