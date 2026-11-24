باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی در نشست بررسی برنامه‌های توسعه‌ای و شاخص‌های بهره‌وری، با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان سازمان، نقش نیروی انسانی و همکاری مجموعه‌های تخصصی را در استمرار خدمت‌رسانی و پیشبرد مأموریت‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه در شرایط دشوار و دوران جنگ، ارزشمند ارزیابی کرد.

او با تشریح تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی، گفت: ارتقای بهره‌وری، توسعه زنجیره ارزش، افزایش فرآوری محصولات و بهبود عملکرد تولید از مهم‌ترین محورهای تعیین‌شده برای تحول بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: برای استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تولیدی، سطح زیرکشت و عملکرد محصولات، اهداف کمی مشخص شده است و تحقق این برنامه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی است.

بهجت حقیقی سه شاخص افزایش سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات کشاورزی، ارتقای عملکرد تولید در واحد سطح و کاهش آب مجازی را از محورهای مهم بهره‌وری برشمرد و توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ظرفیت جذب مواد خام، بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی و ایجاد صنایع جدید را از راهکارهای تحقق این اهداف عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تکالیف سه‌ساله تعیین‌شده برای استان فارس در زمینه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز را ضروری دانست و افزود: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند ضمن کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات، به تقویت اقتصاد کشاورزی، افزایش درآمد بهره‌برداران و پایداری تولید در استان کمک کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس