باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر العین امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، نمایشی ارائه کرد که از نظر خلق موقعیت و رسیدن به دروازه حریف قابل قبول بود، اما ضعف در استفاده از فرصت‌های به‌دست‌آمده باعث شد آبی‌پوشان نتوانند به نتیجه‌ای بهتر از تساوی یک بر یک دست پیدا کنند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در این مسابقه بار‌ها موفق شدند از خطوط دفاعی العین عبور کنند و موقعیت‌های مناسبی برای گلزنی به دست بیاورند. یاسر آسانی یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال در فاز هجومی بود که با ارسال پاس گل سامان فلاح، زمینه‌ساز تنها گل آبی‌پوشان شد و در ادامه نیز با ساختن موقعیت برای بازیکنانی همچون قلی‌زاده و سحرخیزان، نقش مهمی در حملات تیمش ایفا کرد.

با این حال، استقلال در استفاده از فرصت‌های خود دقت لازم را نداشت. بازیکنان هجومی این تیم در چند صحنه نتوانستند ضربات نهایی مناسبی به سمت دروازه العین بزنند و حتی فرصت مناسبی که در دقایق پایانی برای سحرخیزان ایجاد شد نیز به گل تبدیل نشد. این در حالی بود که فرعباسی در سوی دیگر میدان با چند واکنش مهم مانع از گلزنی بیشتر نماینده امارات شد.

نگاهی به عملکرد استقلال در این مسابقه نشان می‌دهد که مشکل اصلی تیم بختیاری‌زاده صرفاً در رسیدن به محوطه جریمه حریف خلاصه نمی‌شود، بلکه تبدیل موقعیت‌های ایجادشده به گل همچنان یکی از دغدغه‌های جدی کادر فنی است. آبی‌پوشان در بخش‌هایی از مسابقه توانایی خود را در طراحی حملات و ایجاد موقعیت نشان دادند، اما در لحظات پایانی حملات از تمرکز و دقت کافی برخوردار نبودند.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که استقلال در ادامه فصل باید در رقابت‌های داخلی و آسیایی به مصاف حریفان مختلف برود و از دست دادن فرصت‌های گلزنی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای این تیم داشته باشد. بختیاری‌زاده برای برطرف کردن این مشکل باید علاوه بر حفظ توانایی تیم در خلق موقعیت، راهکار‌های مؤثرتری برای افزایش دقت مهاجمان و بازیکنان هجومی در ضربات آخر پیدا کند؛ چرا که ادامه این روند ممکن است در مسابقاتی که نتیجه آنها با اختلاف یک گل تعیین می‌شود، استقلال را با دردسر مواجه کند.